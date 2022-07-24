為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新南向 擴大教育與醫衛交流

    行政院經貿談判辦公室官員昨表示，為進一步吸引新南向國家年輕人來台就學，將要求來台必須先學習一年華語有成後，才可就讀相關專班。 （資料照，明新科大提供）

    行政院經貿談判辦公室官員昨表示，為進一步吸引新南向國家年輕人來台就學，將要求來台必須先學習一年華語有成後，才可就讀相關專班。 （資料照，明新科大提供）

    2022/07/24 05:30

    將要求來台須先學一年華語 達標才可就讀 吸引外籍生

    〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動新南向政策，未來將擴大教育與醫衛的合作交流， 據悉，一一○學年度就讀我國大專院校的新南向國家學生共計五萬七六九五人，較前一年度增加三八八一人，年增十．四一％，不過經評估成長有瓶頸，主要是因東南亞國家許多年輕人不懂華語，欠缺來台求學誘因。同時，過去也引發來台「假留學、真打工」的問題，為改善上述現象，政策決定調整，將有新做法。

    行政院經貿談判辦公室官員昨表示，為進一步吸引新南向國家年輕人來台就學，將要求來台必須先學習一年華語有成後，才可就讀相關專班，增加來台學習誘因，並可望學成為我國所用。

    政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中表示，政府未來推動新南向的重點，將進一步擴大教育與醫衛方面的合作交流。

    將赴東協蓋醫院 協助訓練醫生

    醫衛合作方面，經貿辦官員指出，二○二一年新南向國家病人來台就醫已達十三．四萬人次，占全部國際醫療服務總人次四十九％，超越二○一九年的三十七％及二○二○年的四十四％，顯示我國醫療水準深獲新南向國家認同。政府整合各界資源，去年九月底成立「台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會」（MET），準備到東協國家蓋醫院或與當地醫院合作協助訓練當地醫生，並發展醫療管理系統。

    官員表示，MET預定今年九月舉辦「台日國際醫療交流研討會」，邀請日本卓越醫療（MEJ）機構組團與會並簽署合作備忘錄，建立產學聯盟，共同推動台日醫藥產業進入新南向市場。

    鼓勵大學設立「國際專修部」

    政院經貿辦資料顯示，一一○學年度（去年九月起）就讀我大專院校的新南向國家學生共計五萬七六九五人，較前一年度增加三八八一人，去年台灣留用了二七○○多位來自新南向國家的專業人才，其中包括配合產業發展設立的「產學合作國際專班」及「產學攜手合作僑生專班」栽培出來的第一屆畢業生。

    為擴大教育交流，吸引東南亞國家的學生來台，今年政府進一步鼓勵大學設立「國際專修部」，提供華語先修課程，修習華語一年後，需達到華語文能力測驗基礎級（A2），才能進一步修讀專業課程。「國際專修部」規畫從今年度新學期開始設立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際專修部 有助提升來台誘因
    2022/07/24 05:30

    國際專修部 有助提升來台誘因

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播