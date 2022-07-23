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    逾50歲染疫 醫︰可評估打「皮蛇」疫苗

    若脖子、臉頰抽痛且冒出成串水泡，有可能是「皮蛇」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

    若脖子、臉頰抽痛且冒出成串水泡，有可能是「皮蛇」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

    2022/07/23 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕染疫後發生帶狀疱疹（俗稱皮蛇）風險增加！國內感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，近期美國感染症醫學會發表的研究發現，曾確診武漢肺炎的五十歲以上患者，出現帶狀疱疹風險高出十五％，若染疫期間曾住院，更高達廿一％，提醒可評估接種帶狀疱疹疫苗。

    相對未染疫者 得皮蛇風險高出15％

    最近於美國感染症醫學會發表的研究指出，從二○二○年三月至二○二一年二月近二百萬名美國病人的資料發現，曾染疫的五十歲以上族群，相對於未染疫者，出現帶狀疱疹風險高出十五％；若染疫期間曾經住院，更高出廿一％。

    黃立民指出，染疫者會增加帶狀疱疹風險，主要機轉為感染新冠病毒後，造成淋巴球數目減少，且功能變差，當患者體內躲著別的病毒時，就會趁機繁殖，進而出現病症。

    帶狀疱疹由引發水痘的「水痘帶狀疱疹病毒（VZV）」造成，此種病毒在初次感染後便會潛伏於體內。黃立民說明，曾經感染VZV，例如有過水痘的人，當確診COVID-19後，病毒可能繁殖，就恐出現帶狀疱疹，且帶狀疱疹發作一次的人，再次發作的機會較未曾發作的人較高。

    帶狀疱疹為通常在臉或身體的某一側產生具疼痛感的皮疹，許多患者會因此產生導致灼熱感的激烈疼痛，影響日常生活作息數日到數週不等。

    確診後4週至8週 病況穩定可接種

    黃立民指出，民眾可評估自身的情況接種帶狀疱疹疫苗，通常建議五十歲以上應該要打，若已經確診武漢肺炎，可於病況穩定的四週至八週打，降低染疫後六個月出現帶狀疱疹的風險。

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