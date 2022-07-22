桃園》8年翻轉竹市 桃園女婿林智堅打施政牌

青農林詹梃指導民進黨桃園市長參選人林智堅（左一），如何用韭菜製作香味十足的青醬。 （記者謝武雄攝）

2022/07/22 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨天上午參訪大溪區中庄香草野園有機農場，中庄農特產是韭菜，經青農林詹梃（音同挺）導引，林智堅說出台灣諺語「正月女婿，二月韭菜」後有感而發表示，在太太全力支持下，以八年時間改變新竹市，如今回到太太的家鄉桃園市，這是桃園女婿對太太家鄉的回饋，加值不加價。

林智堅說，過去十幾年來，太太照顧家庭，讓他能夠全心全意為新竹市家鄉努力，他以八年時間，努力改變了新竹市，因為新竹累積經驗與政績，他希望以此來到太太家鄉服務，延續市長鄭文燦五星級施政，這是加值不加價的服務。

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走訪韭菜種植 林像好奇寶寶

林詹梃向林智堅講解通過親子場域認證的香草野園經營型態及主要種植作物韭菜，看到「縫衣針」一樣細的韭菜苗，林智堅好奇地頻頻詢問韭菜生態，原來韭菜一年可以收割六到八次，最高紀錄是十二次，他也用農場韭菜為材料DIY製作「青醬」，並和烤餅一起吃，果然香味十足，林智堅盛讚很適合親子前來體驗，了解農民辛勞。

對青農返鄉工作 林很感動

林智堅說，讓他很感動的是林詹梃廿歲出頭就和哥哥林詹翊、林詹崙開始做有機農場工作，周邊環境也要有機，去說服農民朋友加入，如今林家三兄弟慢慢集結在地力量，有更多青農一起從事這樣的工作，經過七、八年時間，在地農民逐漸地受到影響，是他最樂見青農返鄉所做的工作。

與鄭夜訪大溪 向關聖帝君上香

市長鄭文燦、林智堅昨天深夜十一點，聯袂出席大溪普濟堂關聖帝君誕辰「三獻大禮祝壽大典」，在普濟堂主委謝昌明帶領下，與信眾虔誠向關聖帝君上香祈福，也體驗「大溪人的第二個過年」，卅五個社頭、大神尪等遶境踩街隊伍，讓整個大溪老城區彷彿不夜城。

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