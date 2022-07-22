母語扎根 屏東發表客家藝術教材

屏東縣發表客家本位藝術教材，縣長潘孟安（中）視察教材內容，和學童製作客家盤花。（記者葉永騫攝）

2022/07/22 05:30

透過視覺藝術、表演和音樂 讓學童認識客家文化 已有55校索取教材使用

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府和長興國小昨天發表客家本位藝術教材，透過視覺藝術、表演和音樂，利用活潑的教學，讓學童認識客家文化，這是繼去年完成全國首套客家本位國語、社會教材的編輯後，所接續完成的客家本位藝術教材，縣長潘孟安表示，對於語言和文化的尊重是城市偉大的力量，而母語的學習要從小扎根，因此縣府在完成原住民教材後再接續完成客家教材，今年推廣至屏東客家重點小學，已經有五十五所學校索取教材學習，計共有一萬七千八百九十九位學生、一千五百二十八位以上的老師在學校使用這套教材。

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潘孟安：每一族群母語都應尊重

潘孟安表示，屏東縣是多族群、多語言的城市，每一個族群的母語都應該受到尊重，更是重要的文化資產，所以縣府設立課程中心，自編了原住民排灣、魯凱族的繪本和教材，有鑑於客家語言的流失，阿公、阿婆沒有辦法和孩子溝通，孩子漸漸流失客家母語，生活中只會講幾句問候的話，因此特別做了客家補充教材，讓孩子在生活中學習，讓母語從小開始扎根，美學和藝術從小開始培養，去年在完成全國首套客家本位國語和社會教材後，今年接續完成了藝術教材，讓學習更加完整。

潘孟安說，客家本位藝術教材除了學習客家節慶、客家產業、客家地景、自然生態的藝術美學，透過各課教學實作設計，以視覺美術、歌舞演藝、音樂創作來深化學習成效，進而將藝術鑑賞內化為學生具體的藝術實踐能力，這套教材在屏東綻放出美麗花朵，也傳遞到其他想了解客家藝術的學校，讓藝術的美跨越文化侷限，使更多族群能在美的世界裡被陶冶感動。

長興國小編輯 童話繪本設計活潑

教材主要由長治鄉長興國小編輯，該校校長陳淑蕙是今年師鐸獎的得主，在她任內成立全國首創的客家課程中心，並完成了國小一到六年級的客語補充教材編寫。

教育處指出，客家本位藝術教材特別設計五花小精靈，帶出全套課程滿滿的童話繪本特色，期望以此活潑可愛的教學設計，引領師生進入充滿客家藝術的文化情境，在快樂易學的課程學會母語，深入了解客家文化。

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