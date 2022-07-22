「疫情是不等人的」 羅一鈞促快打疫苗

2022年國內兒童（12歲以下） 本土COVID-19重症個案分析

2022/07/22 05:30

兒童重症108例 5歲以下佔比高達63%

〔記者吳亮儀、邱芷柔／綜合報導〕武漢肺炎本土疫情雖在平原期，不過仍不時有兒童、幼童出現重症。中央流行疫情指揮中心統計，零歲到五歲的幼童染疫後最容易併發MIS-C和腦炎、肺炎、哮吼等重症，在十二歲以下年齡層中佔比高達六十三％；專家與指揮中心呼籲，疫情不等人，家長儘速讓幼兒打疫苗，可預防重症跟降低死亡率。

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指揮中心統計，今年國內十二歲以下兒童重症個案分析共一○八例，其中零歲到五歲幼童有廿二例染疫後患MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）重症，六歲到十二歲有廿三例。次多的症狀是腦炎，零歲到五歲幼童有十五例、六到十二歲兒童有八例；零到五歲重症有六十八例，在十二歲以下兒童重症數的佔比達六十三％之多。

有家長猶豫 想等輝瑞疫苗

四十五萬劑幼兒莫德納疫苗昨日起開放各縣市六個月至五歲的幼兒同步施打，但仍有家長猶豫，究竟是要現在打莫德納還是要等輝瑞／BNT疫苗？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，接種武肺疫苗是預防兒童和幼童發生重症最佳方式，許多專家擔心八、九月國內疫情可能再起，BNT幼兒疫苗完整接種是三劑，打完需花十一週，比莫德納兩劑的四到八週還長，他直言，「疫情是不等人的」，呼籲家長盡快讓家中小兒接種。專家也建議家長不要等，小孩先有一劑保護力，對預防重症跟死亡都有較好效果。

防重症 讓孩子先有一劑保護力

指揮官王必勝則說，BNT幼兒疫苗還在簽約，採購程序待進行完成，會盡快提供給家長做選擇。

台大兒童醫院院長黃立民指出，無論是莫德納或輝瑞／BNT都能預防重症、死亡，有疫苗就應該趕快打！他分析，輝瑞／BNT保護效果較高，需打三劑，莫德納則是打兩劑，劑量較高，但保護效果比輝瑞低一點。

黃立民也說，Omicron亞型變異株BA.5進入社區，台灣可能會在八、九月再掀疫情，家長應多方考量，若真的擔心疫苗副作用要等BNT，可關注政府公布疫苗進貨情形，加以評估。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，「疫情是不等人的」，呼籲家長盡快讓家中小兒接種。（指揮中心提供）

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