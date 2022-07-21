仁武營區綠美化 闢「都市森林浴場」

市長陳其邁強調公園闢建對市民尤其重要。（記者李惠洲攝）

2022/07/21 05:30

軍備局西營區廢棄營舍改造 陳其邁強調公園闢建對市民尤其重要

〔記者洪定宏／高雄報導〕仁武區人口快速增加，高雄市長陳其邁昨天視察仁武區軍備局西營區綠美化工程，他表示，不論是運動、育兒的親子場域、長輩休閒聚會的遊憩場所，公園的闢建對市民尤其重要。

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依據營建署去年資料，高雄在都市計畫區內的「已闢建公園綠地」占比，居全國之冠，陳其邁持續要求增加仁武區的綠地，所以將原國防部仁武新兵訓練中心的四十公頃閒置空地，南側廿四公頃規劃為中山大學仁武校區，北側十六公頃的軍備局西營區的廢棄營舍，打造為「都市森林浴場」。

將成仁武最大休憩運動場域

中山大學仁武校區將設醫學院，市府除加強滯洪池周邊綠美化，也規劃校園休憩步道，設置景觀座椅與停車場，經費約一六五○萬元；「都市森林浴場」新植約兩百棵白千層，並鋪設草皮及草籽撒播休憩，經費約一千兩百萬元，將成為仁武區最大休憩運動場域。

養工處：未砍樹 僅移除雜木

對於有民間團體質疑市府為了闢建公園，反而移除很多原有的樹木，養工處強調，為維護生態，開闢園區過程並未砍樹，只是移除既有雜木及拆除廢棄營舍，保留及修剪營區既有的桃花心木與榕樹等喬木，並規劃休憩步道串接中山大學仁武校區，增設休憩座椅及景觀照明燈具，預計八月中旬開放。

陳其邁強調，仁武區因產業進駐，人口持續增加，市府接下來將加速推動仁武建設，包括在仁武運動公園新增一處特色遊戲場、高鐵橋下旁的九十二期市地重劃區增設一處寵物公園，加緊治水腳步，大社觀音湖滯洪公園加大範圍，觀音湖再規劃一處公園；市府會根據里長及民眾的需求，投入市政建設。

軍備局西營區計畫打造成為「都市森林浴場」，提供市民休憩運動場域。（記者李惠洲攝）

市長陳其邁視察軍備局西營區「摸樹」。（記者李惠洲攝）

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