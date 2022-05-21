中重症+237 增49死、24人逾80歲

醫療應變組副組長羅一鈞補充，所有的預估都是基於模型或是趨勢分析，鎖定某個區間，且也會隨著檢測及政策有所不同，「本週趨勢看起來算是滿平穩」。（指揮中心提供）

2022/05/21 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎本土疫情嚴峻，昨天新增八萬五七二○例，較前天九萬多例稍微降低，未如預期達單日十萬例關卡，但中重症病患一口氣新增二三七例，是歷來單日新高紀錄，另外也增加四十九人死亡。

昨天新增的二三七例中重症病例中，有卅九人是重症，總人數是歷來單日新高。而四十九名死亡案例年齡從卅多歲到九十多歲間，其中廿四人逾八十歲；有廿一人未曾接種武肺疫苗，包括三位卅多歲年輕人，都有慢性病史，分別是肺炎併呼吸衰竭、肺水腫併呼吸衰竭、敗血症、呼吸衰竭等。且三人也分別有神經系統疾病、慢性腎病等慢性疾病。

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疫情指揮中心昨天也公布今年到本月十九日的本土病例分析，一○四萬三五一二例確診者中，有二二六一名中重症病患、其中四三一人死亡，致死率達○．○四％，約萬分之四。根據指揮中心和學者專家共識，致死率要壓低在○．一％（萬分之十）以內。

高齡致死率高 逾90歲高達2.7％ 10多歲為零

各年齡的確診者中，致死率最高的仍以高齡者為主，其中九十歲以上致死率最高，高達二．七％，其次依序為八十多歲的○．八六％、七十多歲的○．二八％；十多歲青少年因無人死亡，致死率為零。

不過，死亡人數最多的年齡層是八十多歲長者，高達一二五人，其次是七十多歲的一○五人，三個年齡層佔死亡人數的七十五％。

確診數未達預期數字，指揮官陳時中說，這是高峰頂點還是轉捩契機？目前還不確定，得多觀察兩天才行。陳時中指出，各縣市的確診數量都有下降，坦言「是不是一個頂點的契機不敢說，還需要兩天再觀察一下」。

醫療應變組副組長羅一鈞補充，所有的預估都是基於模型或是趨勢分析，鎖定某個區間，且也會隨著檢測及政策有所不同，「本週趨勢看起來算是滿平穩」。

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