新北捷運小旅行 5路線景點、美食多

新北市政府觀光旅遊局推出五條捷運遊程，圖為林本源園邸。（新北市觀光旅遊局提供）

2022/05/20 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局推出五條捷運遊程，讓民眾造訪都市叢林的歷史痕跡，包括捷運環狀線走讀中和與板橋，台北捷運中和新蘆線復古風華一日遊、走讀百年新莊老街，機場捷運線的泰山親子遊，台北捷運淡水信義線漫步至海關碼頭。

觀旅局表示，搭乘捷運環狀線從橋和站出發，首先來到員山公園遊逸之丘、市定古蹟海山神社殘跡，接著轉乘到台北捷運板南線的府中站，有板橋放送所、林本源園邸、慈惠宮、接雲寺及市定古蹟迪毅堂等。

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中和新蘆線首站來到三重碧華布街、三教合一的碧華寺，緊接到三民高中站造訪歷史餅舖龍鳳堂、在地信仰中心湧蓮寺；也可到有三百多年歷史的新莊老街、响仁和鐘鼓廠，沿途參拜廣福宮、福德祠、文昌祠、慈祐宮、潮江寺等宮廟。

觀旅局指出，親子乘著機場捷運線到泰山，可參觀泰山娃娃產業文化館、號稱「北台首學」的明志書院，並到泰山公有零售市場品嘗地方美食，午後前往辭修公園走訪親山步道及泰山森林書屋等。

台北捷運淡水信義線到淡水站可漫步至海關碼頭，也可到關渡站轉乘紅十三公車至十三行博物館參加「新北考古生活節」，周邊還有商港公園、左岸公園、八里渡船頭公園、十三行文化公園等，傍晚則可至八里老街享用美食。

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