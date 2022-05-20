有效降低肇事率 新北區間測速再增3處

新北警方在新莊壽山路實施「區間測速」執法，車輛明顯降低速度，肇事率下降。（新北市警察局交通大隊提供）

2022/05/20 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北警方今年五月一日起，在新莊區壽山路等三處同步實施「區間平均速率執法」（簡稱區間測速），整體違規下降三成五，以新莊壽山路肇事率降低卅五點七％最為顯著；下半年預計再啟用三處區間測速執法。

新莊壽山路等3處 違規降3成5

警方表示，北宜公路十九至廿三點一公里已於五月十七日完成準確度檢定作業，預計五月卅一日開始執法；重新橋機車道預計五月底完成檢定，規劃六月執法。另台二線車輛超速翻覆、跨越對向車道事故頻繁，規劃在八十五點八至八十七點三公里建置區間設備，預計下半年執法。

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警方指出，壽山路是連接林口台地與新莊地區的聯絡道路，路幅狹窄，彎道、陡坡不斷，下雨天常有車輛打滑自摔，或是轉彎車速太快衝入對向車道的事故；分析肇事原因，以超速行駛、未保持安全距離、違規超車等項目居多。

新增北宜公路、重新橋、台2線

為預防車輛超速肇事，降低事故發生，五月一日起在壽山路往新莊下坡路段實施區間測速執法，實施迄今，共發生三件事故，肇事率降低卅五點七％。同步實施的還有台六十四線觀音山隧道、汐止區汐萬路三段六點二至十一點七公里，實施後，整體違規下降三成五。另一月廿四日恢復執法的北宜公路廿六點二至卅二點二公里、台六十四線中和段及新店區環河路區間路段，實施迄今整體違規下降七成，事故下降三成。

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