《桃園》八德三號社宅524戶 6/17起網路申租

八德三號社會住宅將於六月十七日到六月卅日招租。（桃園市政府提供）

2022/05/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區豐德路與中山路口的「八德三號」社會住宅，嶄新的一、二、三房型共五二四戶，市府住宅發展處將於六月十七到卅日招租，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，初期僅開放網路申請，後續視疫情發展於六月十日公告是否開放臨櫃申請。

八德三號社宅鄰近八德國中、八德國小，共四棟廿一層樓建築物，公共空間包括家庭服務中心、身心障礙者社區式日間照顧服務、獨居老人關懷方案辦公室、少年服務中心、幼兒園、圖書館、微型運動場館等，生活機能完善。

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住宅處人員表示，欲申請承租八德三號社宅者，須年滿十八歲、於桃園市設籍或就學就業，本人或家庭成員在基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市無自有住宅，平均每人每月收入應低於五萬三四八四元、不動產總價值應低於五六四萬元；承租類別分為一般戶、政策戶，其中針對「桃園市八德區機關用地（機六）北側公辦都市更新案」拆遷戶保留五十戶。

申請人六月十七到卅日上午八點至下午五點，可上桃園市社會住宅申租管理系統網站（https://housing.tycg.gov.tw/HouseRent）線上填寫申請書，並上傳相關文件，是否開放臨櫃申請須待六月十日公告，受理截止後，將由桃園市社會住宅服務中心辦理審查、評點抽籤、補件、看屋選屋等作業，最快可於十二月起租。

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