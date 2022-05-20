重癱李振全嘴控滑鼠創作 音樂賽奪冠

脊髓損傷重癱音樂人李振全只能以頭部活動、使用嘴控滑鼠創作音樂，在全國第九屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞創作歌曲奪冠。（李振全母親提供）

2022/05/20 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕脊髓損傷重癱的音樂人李振全，雖然只有頭部能動，但他以嘴控滑鼠創作《這一夜我們說再見》歌曲，勇奪全國第九屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組冠軍，鼓舞他更有信心在音樂路上持續邁進發光發熱。

用電腦軟體寫歌 重拾音樂夢

出身台南，卅八歲的李振全，念國中時對音樂有興趣，開始學吉他，國三起就創作樂曲，還組大學樂團參加全國熱音比賽奪冠，但十年前，即將與唱片公司簽約、準備出道的他，竟意外發生嚴重車禍，因頸椎重創，導致頸部以下與四肢癱瘓，老天跟他開了個大玩笑。

請繼續往下閱讀...

李振全原以為音樂路從此劃下句點，幸好幾年前嘴控滑鼠科技問世，讓他能持續在電腦軟體創作歌曲，與昔日同好重拾音樂夢。

與同好擠在病床前完成專輯

在持續創作動力下，李振全二○一九年與音樂夥伴完成個人首張音樂專輯《MOVE ON》，之後又完成第二張迷你專輯《一路青年》，從詞曲到錄音，都是他與同好擠在他家病床前的小客廳一起努力完成，並在網路音樂平台發行，四月下旬他也和音樂夥伴在台南舉行創作音樂會，台南市長黃偉哲特地到場為他加油打氣。

這次李振全報名第九屆H.O.T.原創音樂大賽，共有一五○組斜槓青年參賽，他在比賽作品投稿後委由女主唱劉孟佳、木吉他手陳寶升兩人組隊參賽，經四月中旬複賽後，近日在台北決賽摘下斜槓青年組音樂大賞第一名。

李振全說，得獎激勵他更有信心和勇氣往前邁進、創作更多美好歌曲，也願分享自己的生命故事，只要邀約就會出席。

脊髓損傷重癱音樂人李振全只能以頭部活動、使用嘴控滑鼠創作音樂，在全國第九屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞創作歌曲奪冠。（李振全母親提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法