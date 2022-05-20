疫情曲線如「丘陵」／李秉穎推估 6月轉折、9月有望正常生活

台大醫師李秉穎認為，疫情曲線趨近「丘陵」而非「高峰」，好處是可保存醫療量能，但疫情時間拉得比較長，推估六月可能出現「轉折點」，要九月才有望正常生活。（資料照）

2022/05/20 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔、李欣芳／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心預估，本土武漢肺炎疫情將於一週內達到高峰，但北中南疫情開始時間不同，也會有先後達到高峰再下降的情形；台大醫師李秉穎認為，疫情曲線趨近「丘陵」而非「高峰」，好處是可保存醫療量能，但疫情時間拉得比較長，推估六月可能出現「轉折點」，要九月才有望正常生活。指揮官陳時中則透露，六月初邊境落地採檢會有新政策。

曲線非高峰走勢

可保存量能 但時間會較長

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，預估一週內達到高峰，但北中南疫情開始時間不同，戴口罩等防疫措施對染疫數有所控制，也可維護醫療量能。他呼籲即使天氣越來越熱，民眾仍要戴好口罩。

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台大兒童醫院主治醫師李秉穎觀察，民眾自主防疫意識高，減少到人潮擁擠的場所，對台灣來說是好事，因為現階段防疫目的是要避免重症及降低死亡率，不僅保護民眾，也是保護醫療機構。

李秉穎提到，日本、韓國這波疫情持續時間約四個月，比起歐美約三個月來得長，台灣疫情也可能像「丘陵」一樣緩坡爬升、峰點較低且下降較緩，預估六月可能出現從高峰開始往下降的「轉折點」，但不代表六月就能讓所有防疫措施恢復到正常生活水準。

外界關注七月是否可能脫口罩？指揮官陳時中指出「會晚一點」，但提到隨著境外移入個案減少，預計六月初邊境落地採檢會有新政策。

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