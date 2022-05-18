醫院進駐中和遠東工業區 廠家抗議憂污染

2022/05/18 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕位於中和區中山路二段的遠東工業園區，中祥醫院即將進駐營業，旁邊的工廠、公司擔心醫院附設洗腎中心或長照機構，恐造成共用管線、污水池污染，六十多人昨天在園區抗議，指責中祥沒有溝通且置之不理；中祥醫院回應說，會再和社區管委會溝通，相關證照正在申請中。

中祥醫院︰再與管委會溝通

率隊抗議的泰瑋電子公司董事長陳秀蘭指出，遠東工業園區多為印刷、電子等產業，兩排大樓緊鄰，許多管線及部分電梯共用，園區有三十九家工廠、公司都反對中祥醫院進駐，擔心共用管線、污水池會造成污染，要求醫院聘請專業環保公司處理垃圾，不能混入社區垃圾內，電梯也必須獨立使用，不得與園區共用等。

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中祥醫院行政管理部主任李詩年說，將成立普通的門診醫院，並非長照機構，醫療廢棄物、管線都會依照法規辦理，院內也會設置電動爬梯機。

衛生局表示，中祥醫院是老舊醫院遷址，已獲得醫審委員會通過，建物用途及污水處理等問題，要等相關局處通過後才會核准營運；環保局、工務局說，二十床以上在營運前必須取得廢污水管理計畫，疑涉及未經核准擅自施工可勒令停止違規行為，會嚴格把關。

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