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    梨山無PCR檢測 染疫須下山就診

    議員何文海指梨山衛生所無PCR代檢，快篩陽者必須跑到山下，成為PCR的孤兒。 （記者蘇金鳳攝）

    議員何文海指梨山衛生所無PCR代檢，快篩陽者必須跑到山下，成為PCR的孤兒。 （記者蘇金鳳攝）

    2022/05/18 05:30

    〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕台中市議員何文海十七日在議會上質詢，指近日大梨山地區因為採春茶碰到連日豪雨，工人群聚出現染疫現象，但快篩陽性者，因無法在梨山衛生所做PCR檢測，導致無法後續治療及給藥，民眾求助無門，要求市府幫忙；衛生局長曾梓展表示，上星期就向中央反映，希望偏鄉地區快篩陽就是確診，避免當地因無PCR代檢而必須跑到山下，但中央表示在研議當中，衛生局會繼續爭取。

    無PCR代檢機構 無法執行篩檢

    衛生局並表示，目前梨山衛生所無法執行PCR篩檢，主因無PCR代檢機構，梨山地區居民如有PCR篩檢需求，將先請民眾就近至宜蘭羅東等醫院採檢；而衛生局已依中央流行疫情指揮中心防疫政策，協助尋找及媒合PCR代檢機構，規劃輔導梨山衛生所成為全國指定的社區採檢院所，提供PCR核酸檢驗採檢服務，以利民眾就近採檢。

    市議員何文海昨在議會表示，他接獲陳情，指梨山有很多移工要採春茶，但是因為近日下雨，只好聚在工寮，產生群聚，有人快篩陽，但因梨山衛生所無PCR代檢而必須跑到山下，成為PCR的孤兒。

    和平區代表羅進玉表示，前天下午有一個新佳陽部落採茶工來電求助，昨天上午接到三通求助電話，梨山地區沒有藥局，醫療資源匱乏，近日中橫便道又因雨未放行，要從合歡山或宜蘭下山，路途不便。

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