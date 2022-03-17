農委會主委陳吉仲：台灣農業碳權 年估75億產值

農委會主委陳吉仲接受本報專訪表示，國內目前農業可提供的碳權交易，每年約75億元。（記者劉信德攝）

2022/03/17 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會去年九月成立淨零排放專案辦公室，盤點國內目前農業可提供的碳權交易超過五百萬公噸，以國際二氧化碳排放交易最保守行情一噸五十美元計，每年可達兩億五千萬美元（約七十五億台幣），國內農業產值已有五千多億元規模，未來在碳權交易助攻下，可增加農民收益。

台灣去年同時面臨五十六年來乾旱與水災，氣候變遷衝擊農業部門最鉅，農損金額從二○○九年的二九一億元，到二○一六年的三八三億元，增加逾三成，且十八年後，台灣的整體溫度將上升一．五度，全面衝擊台灣農業。

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協助農民取得碳權 賺得收益

農委會主委陳吉仲接受本報專訪表示，農業部門六年前啟動選育抗逆境品種等相關調適策略，但追根究柢還是得從「淨零」著手，尤其國際能源組織（IEA）已明定廿八年後不再使用石化能源，並減少二氧化碳排放量，歐盟明年就逐步實施「碳邊境調整機制」，進口至歐盟的產品都得購買碳權。

台灣要達到淨零排放目標關鍵，陳吉仲認為在於農業提供的碳匯搭配環保署的碳權抵換專案，農委會會協助農民向環保署申請碳權抵換外，今年以方案型或計畫型協助農民取得碳權，讓農民在農作物收穫外，還可取得收益。由於循環農業等減碳設施需要費用，農民有貸款需求，農委會將推出優惠措施責成綠色金融。

今年將建10個淨零示範場域

「過去是農業支持工業，現在是農業、工業要相互合作，才能走到世界市場。」農漁畜牧業栽種或養殖過程中，同樣也會產生二氧化碳，農委會推動循環農業，將力拚農業碳排量降至零。陳吉仲表示，今年會建立十個示範場域，未來目標建立千個示範場域，透過該場域建立農村發電自給示範點。他強調，台灣超過千座農村社區若都能自行供電，更符合電網分散的國安策略，未來用電有餘還能賣電，也可以增加農民收入。

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