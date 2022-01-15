台大經濟系資深學者張清溪 腦溢血猝逝

資深經濟學者張清溪猝逝。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/01/15 05:30

〔記者吳柏軒、劉慶侯／綜合報導〕台灣大學經濟系名譽教授張清溪，十三日下午搭乘台北捷運時，疑腦溢血突然昏倒失去意識，警消獲報送往國泰醫院搶救，仍宣告不治，享壽七十四歲。台大學者指，其早年投入台灣民主運動、批判國民黨「國庫通黨庫」，翻轉校內權力結構，後則投身宗教信仰，推動相關藝術團體與藝術人才培育。

張清溪是美國俄亥俄州立大學經濟學碩士、博士，與吳聰敏、許嘉棟、劉鶯釧等共同出版「經濟學理論與實際」一書，被譽為經濟學的「入門聖經」。

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台大經濟系兼任教授鄭秀玲回憶，張清溪在經濟系輩分很高，為人正義感十足，加入「澄社」，推動萬年國會改選，促進台灣民主轉型，看不慣早期國民黨「國庫通黨庫」作為，一九九二年與前監察委員陳師孟、中研院士朱敬一等多人合著「解構黨國資本主義 : 論台灣官營事業之民營化」，擅長透過在野論述批判政治，但不求官，政黨輪替後婉拒入閣。

台大校方表示，張清溪育才無數、著作等身，對其逝世深感哀悼遺憾，將請系上表達慰問、協助家人處理後事；經濟系表達，對其驟逝，同仁深感震驚與哀悼，其一九九三年擔任系主任時推動系務改革，還成立「台灣經濟學會」，對經濟學界貢獻卓越。

台大新聞所教授張錦華透露，張清溪一九九八年起修煉法輪功，從嚴肅批判變得非常慈祥，並創辦台灣法輪大法學會，致力推廣「真善忍」精神，也成立「神韻藝術團」並發展成大型演出團體，還建立台灣第一所公辦民營飛天藝術中學－雲林縣立蔦松國中，從基層培育藝術人才。

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