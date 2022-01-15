半數原民戶籍在都市 需要更多關注

原民會主委夷將．拔路兒、立委陳瑩等人視察霧峰區花東新村。（記者何宗翰攝）

2022/01/15 05:30

〔記者何宗翰／台中報導〕原民會主委夷將．拔路兒昨天到台中視察重建後的霧峰花東新村及太平自強新村，他表示，台灣五十八萬的原住民，有半數戶籍在都市，需要更多政府資源關注，未來原民會對聚落的政策，不只是居住、教育、社會、文化、產業，還要投入族語學習、文化健康站，讓都會區的原民聚落永續發展。

夷將．拔路兒說，特別感謝立法院，過去這幾年透過前瞻基礎建設的預算，解決都市原住民二、三十多年，甚至超過四十年的違建問題，完成都市原住民的永續家園方案，未來在桃園、新竹的原住民的違建問題，也會透過政府的通力合作，逐步合法化。

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他說，硬體設施蓋好了、族人進駐之後，工作不是就這樣結束了，那只是硬體設施，接下來還會跟地方政府一起合作，在這些新村裡面，讓原民的語言繼續在都會裡傳承下去，「這很重要，有了語言之後，才可以讓我們的文化在都會裡面生根！」

夷將．拔路兒表示，針對長者的照顧、原住民就業穩定的部分，也會持續跟各部會還有地方政府一起解決，在永續新家園裡也希望透過產業的輔導，像是原住民文創、原住民主題餐廳的規劃，過去在新北市都有，在台中市也能按照在地的特色來推動，這是未來的目標。

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