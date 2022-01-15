高雄年貨大街、商場市集 禁試吃

2022/01/15 05:30

〔記者許麗娟、劉禹慶／綜合報導〕北部武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，因應農曆新年將至，高雄市長陳其邁要求落實外出全程戴口罩之規定，包括市場、市集、賣場、商場及年貨大街，均不得提供現場試吃或邊走邊吃，餐廳內用僅限座位用餐可拿下口罩，宴席不得逐桌敬茶酒。

陳其邁指出，各賣場、市集除不得提供試吃外，所有即食性商品應妥善遮蓋避免污染，商家店員及民眾全程戴口罩，並落實實聯制等相關防疫措施。因應北部尾牙發生群聚感染風險，在餐廳內用時，僅坐著吃飯時可拿下口罩，離開座位時務必配戴口罩；宴席不得逐桌敬茶酒，建議以拱手代替敬酒。

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去年底澎湖傳出印尼漁工搭機抵澎確診後，昨再傳出一名印尼漁工，在台灣隔離期滿，十三日下午搭機抵澎，雇主為求慎重，昨日帶往澎湖醫院檢驗確診，Ct值三十二，研判是舊案，現收治於三總澎湖分院負壓病房，匡列二十九名接觸者，晚間又傳出一名接觸者是檢驗出陽性。

漁工抵澎確診 一接觸者驗出陽性

澎湖縣政府衛生局接獲通知後，立即展開疫調，除追蹤同機及抵澎接觸者採檢外，並要求同車前往台中體檢漁工十三人檢驗，結果有一位同住漁工是陽性反應，Ct值三十五．二，已照程序通報。

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