搶打追加劑／疫苗預約平台重啟 依年齡分流

中央流行疫情指揮中心昨宣布，自今日上午十時起開放「一九二二公費疫苗預約平台」供民眾預約，這次會依年齡分流預約，施打時程是十七日到廿三日。（指揮中心提供）

2022/01/15 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕本土疫情還未平息，近日民眾搶打第三劑追加劑，因符合資格人數有七三三萬人，中央流行疫情指揮中心昨宣布，自今日上午十時起開放「一九二二公費疫苗預約平台」供民眾預約，這次會依年齡分流預約，施打時程是十七日到廿三日。

733萬人符資格 下週開打

指揮中心統計，前日疫苗接種達卅萬五四二四人次，疫苗第一劑人口涵蓋率為八十．五五％、第二劑七十一．七七％，追加劑接種率達四．五六％。

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發言人莊人祥表示，因應國內本土疫情升溫，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，今起開放一九二二疫苗預約平台讓民眾預約第三劑追加劑。他提醒，民眾若已於各地方政府指定或安排醫療院所完成預約，依原預約時間前往即可。

指揮中心說明，一九二二平台的預約時程將分流，十五日上午十時至十六日中午十二時開放給六十五歲以上符合資格的長者預約；十五日中午十二時至十六日中午十二時提供給五十到六十四歲符合資格的民眾預約；十五日下午二時至十六日中午十二時則是提供十八到四十九歲符合資格的民眾預約。

莊人祥指出，民眾即起就可至預約平台進行預約資格查詢，以他來說，因為已經接種第三劑，查詢時是不符合預約資格；不再另發送預約提醒簡訊；民眾若要前往接種，必須持小黃卡和健保卡，十八到廿歲的民眾要有家長同意書。

北市已先預約者 平台需等下一輪

指揮中心提醒，北市系統之前已安排市民預約第三劑，於十五日到廿三日在北市的疫苗接種點接種，要用一九二二平台預約北市的接種點，需再等下一輪。

COVID-19公費疫苗預約平台重啟

三重體育館疫苗施打站外，民眾大排長龍準備注射莫德納疫苗，部分民眾抱怨未按照時段施打，14日重新安排登記動線，紓緩人潮。（記者王藝菘攝）

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