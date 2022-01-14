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    電子煙傷肺、致死禁用 加熱菸納管不禁止

    政院版菸害防治修法要點

    政院版菸害防治修法要點

    2022/01/14 05:30

    〔記者李欣芳、王孟倫／台北報導〕行政院昨召開院會通過「菸害防制法修正草案」，禁止吸菸的年齡提高至未滿二十歲，另禁止電子煙、加味菸，也納管加熱菸，引發各界熱議。衛福部細說分明，強調一切以保障國人健康為優先考量。

    防青少年誤用 加味菸也禁用

    衛福部說明，電子煙因造型新奇，經常添加特殊口味，成分複雜多變，健康危害難以掌控，國際上已出現多起嚴重肺傷害，甚至致死之案例，我國也在一○九年出現電子煙肺傷害的高度可能個案。且電子煙明顯具有導引青少年及未曾吸菸者使用菸品之入門效應，因此將禁止包括電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

    而禁止加味菸，也是要避免兒童及青少年因好奇而接觸菸品，及避免吸菸者產生愉悅感，或誤以為加味菸較不具危害而持續吸菸。

    不過，董氏基金會質疑，政府未禁止加熱菸而只是納管，會替菸商開後門，恐怕會出現混合型的加熱菸。國健署長吳昭軍回應，這類產品為類菸品的一種，仍要依法審核通過，不會有開後門的問題。

    至於禁止吸菸的年齡由未滿十八歲提高至未滿二十歲，有菸草業指出，現階段的公投年齡限制為十八歲，各黨推動修憲的「選舉年齡」共識也是從二十歲降至十八歲，禁止吸菸的年齡卻反其道而行提高至未滿二十歲，作法不符潮流。

    衛福部解釋，美國研究顯示，吸菸年齡延後，成癮的機率變小，提高購菸年齡，效果相當於提高菸稅使菸價上漲四十％。強調美國、新加坡、泰國，均已提高禁止吸菸年齡至未滿二十一歲或二十歲。

    外商菸品公司支持修法

    表態支持菸害法的外商菸品公司表示，希望行政院版本修正草案盡速獲立院通過，「讓社會各界都能有明確的法規可以依循」。但也有菸品通路商表示，這次推出修法版本不夠周延；舉例來說，在日本，加熱菸（菸體）本身不能廣告，但其電子設備裝置是可以廣告，但修法版本並未寫出我國是禁止或允許？相關業者將無所適從。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    政院通過「菸害防制法修正草案」，禁止包括電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。 （資料照，記者林惠琴攝）

    政院通過「菸害防制法修正草案」，禁止包括電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。 （資料照，記者林惠琴攝）

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