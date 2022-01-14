日電貿捐2輛復康巴士給新北 贊助「圓夢基金」

日電貿股份有限公司副董事長李坤蒼（左）代表捐贈兩輛復康巴士，由副市長劉和然（右）代表受贈。（記者何玉華攝）

2022/01/14 05:30

〔記者何玉華、吳正庭／綜合報導〕台灣最大的被動元件代理商日電貿股份有限公司，昨天由副董事長李坤蒼代表捐贈兩輛復康巴士給新北市政府，這是該公司三年來捐贈的第五、六輛復巴；日電貿六年來也響應市府提供給清寒優秀學子的「圓夢基金」，累計捐款一千九百萬元。

3年捐6輛復巴給市府

李坤蒼表示，董事長周煒凌有感於新北市有許多行動不便的長者及身心障礙人士，從二○二○年起捐贈復康巴士，並從二○一六年起認助「教育部學校教育儲蓄戶」及「新北市溫馨助學圓夢基金」，讓弱勢學生安心學習。

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副市長劉和然說，圓夢基金是從小學培養到大學畢業，讓清寒學生不要因經濟而失去圓夢；社會局長張錦麗說，每年都慷慨捐款兩千萬元的「無名氏」，指定其中六百萬元專供技職學生。

教育局指出，設籍新北市、中低收入以下家庭學生，就讀公立高中職、市立國中小，學業成績達一定標準或有特殊才能表現，審查通過，每學年度國小學生是四萬八千元、國中生是五萬七千元、高中職學生是八萬七千元。

熱心市民郭永福昨天捐贈一輛高頂救護車、一組自動心肺復甦機及二千個住宅用火警警報器給新北市消防局，由永福企業機構總經理郭枝群代表捐贈，郭永福急公好義，累計多來年捐贈的消防設備已達一千二百多萬元。

另外，經營伴手禮與複合式餐飲的「圓頭金門農牧概念館」昨開幕，董事長薛承琛將年盈餘淨利的百分之二十回饋給金門，投入公益；「六藝獎學金」鼓勵全縣的國小學童，提供給在文學、音樂、美術、科學、體育、資訊「六藝」領域表現優異的學生。

清水高中校友 受助助人

〔記者邱書昱／新北報導〕土城區清水高中教育基金會收到黃姓女校友捐贈的二萬元善款，她目前在日商企業擔任管理階層，因為感念國中、高中時接受師長、學校教育基金會的幫助，才能無後顧之憂的專心讀書，期盼捐款也能幫助弱勢家庭的學弟妹，善的循環獲得好評。

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