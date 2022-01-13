陳金土醫師宅 文化局：列冊追蹤

宜蘭市陳土金醫師宅，原要拆解後異地重建，目前被文化局列冊追蹤。（記者蔡昀容攝）

2022/01/13 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕被認為是宜蘭縣首位領有醫師執照開業的陳土金醫師，位於宜蘭市和睦路已有八十七年歷史的宅邸，原要拆解異地重組；民間爭取列「指定古蹟」失利，再提申請爭列「歷史建築」。經宜縣文資審議委員會決議「列冊追蹤」，請文化局擬訂追蹤計畫與訪視，半年內再討論是否進入歷史建築審查程序。

爭列「歷史建築」 未定案

陳土金醫師宅樑柱腐蝕、水泥磚塊剝落且漏水嚴重；家屬申請拆除，經縣府溝通，所有權人同意宅邸二樓木造部分，由縣府拆解後異地重組作為保存。

請繼續往下閱讀...

但文史工作者認為醫師宅承載宜蘭醫療記憶，且宅邸歷史悠久，是宜蘭市僅存日式自宅建築。守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮，申請登錄「指定古蹟」失利；但民間仍不放棄，她與文史工作者林正芳，又分別提報登錄「歷史建築」。

家屬堅決主張拆除

陳土金家屬主張，陳土金並非宜縣首位有執照西醫，且宅邸並非執業場所，與醫療史無關，建築風格也非稀有，二樓構造毀損，外面加蓋鐵皮已不具原貌，宅邸已成危樓，若遇地震、颱風，恐危及鄰居和行人，堅決主張拆除。

宜縣文資審議委員會認定，陳土金醫師宅為和洋折衷形式洋樓，是宜市具地方風格及特色的私人宅邸，具地域風貌的特殊性，決議列冊追蹤，並於六個月內再召開審議大會，決議是否解除、還是繼續列冊，或是進入歷史建築審查程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法