屏東道路、水利工程 1/26至2/6停工

縣道一八七乙線東港至南州道路拓寬工程可於春節前完成開挖面回填。（屏縣府提供）

2022/01/13 05:30

因應春節返鄉和出遊人潮

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節連假將至，因應返鄉車流及各風景區的出遊人潮，屏東縣政府除將於一月二十六日至二月六日禁挖道路、水利等相關工程，並做臨時舖面維持道路通行。

縣府工務處長楊慶哲表示，目前縣內生活圈計畫道路重大工程有六處施工中，包括屏南地區的新屏一五四線道路闢建工程、縣道二○○線五K至十二K拓寬工程、台電核三廠周邊道路拓建工程等三處，屏中地區的屏一一二線道路拓建工程、縣道一八七線黎明至水門段拓寬工程、縣道一八七乙線（東港至南州）道路拓寬工程等三處。

請繼續往下閱讀...

縣府水利處長江國豐說，「屏東市污水下水道系統華山里等區域分支管及用戶接管工程」現正於機場北路施作污水管線推進工程、「內埔鄉污水下水道系統分支管及用戶接管工程」正於學興路六十六、六十八巷施作污水管線推進及用戶接管、「潮州鎮污水下水道系統主次幹管及分支管工程」正於民治路、五福路及光春路施作污水管線推進工程，另新生路、中山路及中正路也正施作工作井立坑。

屏縣府表示，為避免春節期間影響道路使用及人車安全，相關工程將於本月二十五日完成現有工作面收築作業，並撤離工程機具及恢復道路正常使用，自二十六日起至二月六日止暫停工程施作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法