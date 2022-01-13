屏東道路、水利工程 1/26至2/6停工
2022/01/13 05:30
因應春節返鄉和出遊人潮
〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節連假將至，因應返鄉車流及各風景區的出遊人潮，屏東縣政府除將於一月二十六日至二月六日禁挖道路、水利等相關工程，並做臨時舖面維持道路通行。
縣府工務處長楊慶哲表示，目前縣內生活圈計畫道路重大工程有六處施工中，包括屏南地區的新屏一五四線道路闢建工程、縣道二○○線五K至十二K拓寬工程、台電核三廠周邊道路拓建工程等三處，屏中地區的屏一一二線道路拓建工程、縣道一八七線黎明至水門段拓寬工程、縣道一八七乙線（東港至南州）道路拓寬工程等三處。
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縣府水利處長江國豐說，「屏東市污水下水道系統華山里等區域分支管及用戶接管工程」現正於機場北路施作污水管線推進工程、「內埔鄉污水下水道系統分支管及用戶接管工程」正於學興路六十六、六十八巷施作污水管線推進及用戶接管、「潮州鎮污水下水道系統主次幹管及分支管工程」正於民治路、五福路及光春路施作污水管線推進工程，另新生路、中山路及中正路也正施作工作井立坑。
屏縣府表示，為避免春節期間影響道路使用及人車安全，相關工程將於本月二十五日完成現有工作面收築作業，並撤離工程機具及恢復道路正常使用，自二十六日起至二月六日止暫停工程施作。