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    〈馬路竟是私地〉屏市孔廟後方 地主封路居民跳腳

    屏東市長春街孔廟路段被地主圍籬封掉大半路面，影響居民進出。（記者李立法攝）

    屏東市長春街孔廟路段被地主圍籬封掉大半路面，影響居民進出。（記者李立法攝）

    2022/01/10 05:30

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東市區通行近三十年的長春街孔廟路段竟是私人地，賴姓地主向市公所反映解決未果，昨天直接封掉大半路面凸顯問題，當地居民通行受阻氣得跳腳，市公所將邀請縣府會勘並與地主協調解決方案。

    疑早期道路中心樁偏離衍生紛爭

    賴姓地主指出，孔廟後方長春街靠近瀋陽街口路段，有部份路面土地屬於附近住戶所有，卻長期被民眾視為既有道路通行，實際的道路用地反而被違建佔用，無人處理，他們一再向市公所反映，始終未獲得解決，他忍無可忍，昨天率先發難，依照界址將該路段屬於他的十多坪土地圍籬護產。

    原本約八公尺寬的路面，只剩一公尺多路寬，機車勉強可通行，但汽車須繞道，當地居民氣得跳腳，紛紛向當地里長及市公所抱怨，警方擔心發生衝突，派員到場戒護。

    公所今邀縣府會勘 與地主協調

    斯文里長郭明賢到場了解後，認為可能是早期道路中心樁偏離所衍生的土地產權紛爭，當地居民通行了三十年的道路突然被封，難免氣憤，市公所或路權單位應儘快解決。

    屏東市代理市長程清水昨天召集相關科室主管及地方里長會商後，今天將邀請縣府會勘並與地主協調解決方案。

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