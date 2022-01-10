八大、休閒場所 台東加強防疫稽查

本土疫情升溫，台東縣政府持續嚴格稽查休閒娛樂場所。（台東縣政府提供）

2022/01/10 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕因應近期Omicron新型變異株的威脅，本土疫情升溫變化，台東縣政府財政及經濟發展處前晚會同台東縣警局及衛生局，針對高感染風險的八大行業及休閒娛樂場所進行聯合稽查，防範發生社區傳播，呼籲業者應讓所有工作人員、從業人員皆應接種 COVID-19疫苗兩劑且滿十四天，務必遵守防疫相關規定，做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康。

工作人員須接種兩劑疫苗 且滿十四天

縣財經處表示，由於國內近日出多名患者確診感染傳染力更強的Omicron變異株，中央流行疫情指揮中心證實Omicron已進入台灣，正全力防疫。

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為防止疫情傳播，縣府針對接觸頻繁且易近距離接觸等職業場所，將持續加強稽查，呼籲業者與消費者落實防疫工作，一起努力，讓疫情早日得到控制。

新進人員首次服務前 須快篩或PCR陰性

台東縣政府表示，經濟部商業司公告修正部分防疫管理措施建議指引，自今年一月一日起，強化「大型餐宴、婚宴場所」、「美容美體業」、「桌遊、麻將休閒館營業場所」、「資訊休閒營業場所」、「電子遊戲場營業場所」、「錄影節目帶播映場所」、「視聽歌唱場所」及「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所」等場所（域）人員COVID-19疫苗接種規範，所有工作人員、從業人員皆應接種 COVID-19疫苗兩劑且滿十四天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費三日內抗原快篩（含家用快篩）或 PCR 檢驗陰性證明。

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