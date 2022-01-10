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    台中長者打第3劑 17日起開43快打站

    民眾踴躍接種疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    民眾踴躍接種疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    2022/01/10 05:30

    連5天預估接種21萬市民 區公所會發通知單

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三劑開打，引發新一波爆打潮，中市政府開設的假日接種站更是被擠爆，市長盧秀燕昨天宣佈，截至一月十五日，符合第三劑接種資格民眾近六十二萬人，將採取分流施打，其中，為二十一萬名六十五歲長者開設快打站，從一月十七日至二十一日共五天，於四十三處快打站接種，其他六十五歲以下民眾，則是到合約醫療院所及外展接種站，例如東協廣場、文心森林公園、賣場等處接種。

    其他民眾 請至醫療院所、外展接種站

    台中市假日接種站這兩天被擠爆，週六加開的衛生所，以及假日開設的六處外展接種站，就接種超過八千人，昨天東協廣場、文心森林公園及家樂福西屯店，以及中清店施打達兩千多劑，衛生局說，文心森林公園站在平日週一至週五上午也會開設，其他外展接種站，也會持續規畫服務。

    衛生局統計至一月十五日止，中市符合接種第三劑接種資格民眾有近六十二萬人，其中，六十五歲以上長者有二十一萬人，市府將於一月十七日至二十一日共五天，開設四十三處快打站，提供設籍中市的長者接種第三劑，只要是已經完成第二劑接種，且滿十二週的六十五歲以上市民，都將透過區公所發送接種通知單，請長者依通知時間、地點並攜帶健保卡、黃卡接種。

    盧秀燕指出，各區里鄰長將於這週至下週發放通知單，里鄰長因防疫需求也到快打站一併施打。

    台中市到農曆年前、今年一月底，符合接種第三劑資格者，人數共九十萬人，目前中市府先針對一月十五日前符合資格的六十二萬人施打。盧秀燕強調，疫苗供應充足，呼籲民眾分流施打，避免人擠人與久候。

    目前疫苗施打分配合約診所施打BNT、莫德納，由診所自行分配，但一天只能打一種疫苗；合約醫院則提供AZ、莫德納、BNT或高端，視各醫院分診調配；衛生所則施打莫德納；高端疫苗則在中榮、台中醫院。

    民眾踴躍接種疫苗，台中文心森林公園接種人潮大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

    民眾踴躍接種疫苗，台中文心森林公園接種人潮大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

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