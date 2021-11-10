首波印尼移工 最快下週入境／集中檢疫所釋出1700床 印尼盼我立即開放6000人

勞動部表示，印尼高度配合我方要求的防疫條件，印尼移工重啟入境，最快本週可宣布開放，第一波移工有望在下週抵台。（資料照，記者王藝菘攝）

2021/11/10 05:30

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部昨日與印尼政府代表視訊會議，確認移工重啟入境防疫籌備事宜。勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，印尼高度配合我方要求的防疫條件，將報給中央流行疫情指揮中心同意，預計最快本週可宣布開放印尼移工重啟入境，由於印尼先前就有一批完成訓練的移工，可以樂觀地預期，重啟開放第一波移工有望在下週抵台。

入境須14天檢疫加7天自主管理

蔡孟良補充，移工入境後必須在集中檢疫所完成十四天加七天檢疫期和自主健康管理，集中檢疫所將釋出一千七百床檢疫床位。

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據媒體報導，印尼勞動部昨晚發布新聞稿回應，表示印尼已符合台灣提出的要件，希望台灣立即開放受疫情影響而無法入境台灣的六千位移工。

印尼為台灣家庭看護工主要來源國，我方對移工來源國境外強化防疫措施，印尼政府積極配合。蔡孟良指出，印尼武漢肺炎平均每日確診人數減緩到二四○人左右，印尼仲介公司在仲介移工來台前，必須有完整防疫計畫，且經過印尼勞工部查核驗證，由其出具證明文件。

蔡孟良說，對於仲介公司防疫計畫有幾項要求，包括訓練所容量人數減量五十％、訓練所移工暫時住宿處人數不能超過六人；印尼提供四十七家PCR檢驗機構名單，移工在進去訓練所前必須做PCR採檢、來台登機前也要做PCR採檢，登機前落實一人一室隔離措施。

採積分制決定入境優先順序

移工入境後若有確診案例，經疫調發現仲介公司沒有落實防疫計畫，將停權該家仲介公司。另外，移工入境採「積分制」決定入境優先順序，有完整接種疫苗的移工將可獲得較高積分，指揮中心已同意WHO認可的六支疫苗，包括BNT、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。

疫苗接種證明 印尼政府掛保證

蔡孟良說，關於外界質疑疫苗接種證明有效性，印尼政府在這方面掛保證，指其已經開發一款APP，具備防偽作用，只要有接種疫苗，接種紀錄和相關資料都會登錄，可以作為入境台灣佐證。

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