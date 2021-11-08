阿美族聖山紀念碑凌亂 將統一格式

阿美族聖山「奇拉雅山」山頂，各部落、團體設立的尋根、溯源紀念碑林立。（豐濱鄉公所提供）

2021/11/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕阿美族聖山「奇拉雅山Cilangasan」，在政府官方地名是「八里灣山」，傳說中阿美族始祖兄妹因遭遇大洪水來此定居，是阿美族發祥地，然二十多年來山頂因部落尋根活動，陸續豎立十八座紀念碑，有如碑林，花蓮縣豐濱鄉公所找到各紀念碑所有單位，推動聖山環境改善工程、步道修建。鄉長江莉婷說，工程即將在本月底前發包，未來也將推動聖山復名「奇拉雅山」。

將推動聖山復名「奇拉雅山」

傳說中阿美族始祖史拉、拿高在大洪水之後，漂流來到「Cilangasan奇拉雅山」，開枝散葉成為現在的阿美族，奇拉雅山也被尊為「阿美族聖山」，行政區位於豐濱鄉、瑞穗鄉交界，海拔九二四公尺，為海岸山脈北段最高峰，設有「一等三角點」，也是「台灣小百岳」之一，土地屬於國有林班地。

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由於官方地圖標示為「八里灣山」，地方一直希望能正名「奇拉雅山Cilangasan」，第一步就是先整理山頂四處林立的阿美族尋根、發祥地等紀念碑。

建立紀念平台 整理步道

豐濱鄉公所秘書鄭立渝說，經調查盤點，立碑單位除了豐濱鄉港口、靜浦、八里灣、貓公部落、光復鄉太巴塱部落、瑞穗鄉奇美部落，還有來自玉里鎮、花蓮市、壽豐鄉、新北市、光復鄉等協會、宗教等團體立碑，總計十八座。豐濱鄉長江莉婷表示，今年爭取到行政院原民會補助一百五十萬元，將打造統一格式紀念碑。

瑞穗奇美部落柯金泉設立的聖山紀念碑。（豐濱鄉公所提供）

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