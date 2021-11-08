強化港區避風 滿州興海漁港擴建動工

滿州興海漁港多年來漁船遇到颱風就容易翻覆受創。（記者蔡宗憲攝）

2021/11/08 05:30

預定2024年完工 可望縮短蘭嶼航線船程近30分鐘

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣滿州鄉興海漁港擴建改善工程昨天動工，位在東海岸的興海港，多年來漁船遇到颱風就會翻覆受創，從議員時代就開始爭取改建的縣長潘孟安，特別到場參與動土，未來漁港完工後能縮短蘭嶼航線，觀光商機備受矚目。

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工程費3.6億 停船數增至百艘

預定二○二四年八月底完工的興海漁港擴建改善工程，有效強化港區避風功能，並提升停泊漁船停泊安全，有利滿州及恆春地區漁業發展，而當地居民更期盼蘭嶼後壁湖航線，未來如轉移到興海港，除了縮短近三十分鐘船程，也能帶動滿州東岸旅宿及餐飲業發展。

有利滿州及恆春漁業發展

潘孟安表示，興海港位於東海岸，常有屏東西部海岸及台東地區的漁船停靠補給或躲避風浪，但興海港的堤防及停泊區不足以保護泊船安全，颱風來襲前得到船程二個多小時的後壁湖漁港，十分不便也很危險，如今工程終於順利開工，達成當地漁民的願望。

至於往來蘭嶼的航線是否有機會轉移，潘孟安強調，待漁港完工後，可以進行進一步研究，務必要有帶動當地發展的共榮作法，類似東港與小琉球的跳島旅遊模式才能接受。

興海漁港擴建改善工程總預算為三億六千萬元，預計開發面積（含水域及陸域）約十．八公頃，最大容納船數可從目前原本可停船數約五十六艘增加到一百艘，將可有效增加漁港避風功能，保障漁民停泊安全。

屏東縣滿州鄉興海漁港擴建改善工程昨天動工，縣長潘孟安（右五）到場參與動土。（記者蔡宗憲攝）

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