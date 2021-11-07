「Wah！幾散竹東」電影季開跑 週週放映

新竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」主題電影季開跑。（記者廖雪茹攝）

2021/11/07 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」主題電影季開跑；縣府挑選四部適合全家觀賞的電影，十一月每星期六晚上六點放映。

每星期六晚上六點放映

昨天首場放映「古魯家族：新石代」，十三日放映「哥吉拉大戰金剛」、廿日是「神力女超人一九八四」、廿八日是「太陽的孩子」，看電影還可逛市集、享美食。

請繼續往下閱讀...

新竹縣長楊文科表示，電影放映前，分別邀請陳苡萊、吉巴奈、幽谷瓦歷斯、舒米恩等歌手獻唱，並有原民樂舞演出、創意原味市集、原民文創展及獵人文化體驗活動。還有限量爆米花免費領取，加入官方社群享每日限量三十元折價券、二手交換市集換驚喜好禮、消費集點享優惠活動。

縣府表示，「Wah！幾散竹東」原住民族產業展售中心，是全台原鄉觀光資源整合推廣、分享平台，歡迎來感受原民朋友的熱情，認識原住民族的傳統文化。活動詳情可上「Wah！幾散竹東」臉書粉絲專頁查詢。

此外，白蘿蔔進入盛產季節，新竹縣關西鎮上林社區昨舉辦蘿蔔美食節，有用蘿蔔、牛奶、糖、醋所醃製的牛奶蘿蔔、蘿蔔紅粄以及削蘿蔔、蘿蔔秤重趣味競賽等活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法