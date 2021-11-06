明年大學繁星＋個人申請 招生創新高

111年大學繁星和申請招生名額

2021/11/06 05:30

約7.2萬名額 採計學測英文科最多

〔記者林曉雲／台北報導〕首屆適用十二年國教新課綱、逾十九萬名的高三生，明年將升大學，甄選委員會昨公告大學校系招生簡章，一一一學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生名額再創新高，合計約七．二萬個名額，兩種招生管道均以採計學測英文科成績作為檢定科目最多，以台大為例，繁星推薦增十四個名額，個人申請增一○九個名額。

用不完名額 回流考試分發

甄選委員會（國立中正大學）說明，「繁星推薦」招生有六十七校、一八○七個學系參加，招生名額共一萬六一七八個，較去年增加六十七個；「申請入學」招生計有六十八校、二一九五個學系參加，招生名額共五萬五八一○個，較去年增二六九個，用不完的招生名額將回流至考試分發。

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甄選委員會表示，大學學科能力測驗科目，由學生自由選考，考生欲報名校系中若有參採（即於校系分則內容中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計）的科目，建議考生皆須報考。

而不管是「繁星推薦」或「申請入學」招生的學系，若使用學測作為檢定科目，均以英文科最多，各有一一二四個校系和一二五七個校系；使用「大考中心高中英聽測驗」作為檢定的校系數，「繁星推薦」有六十五校系，「申請入學」有六十四校系，均占比約三％。

甄選委員會也說明，明年學測數學考科分別設置數學A、數學B考科，若校系同時將數學A或數學B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。

此外，繁星推薦的學業成績計算範圍有所調整， 「在校學業成績」、「國語文」及「英語文」擴大採計至第五學期；必修單科學業成績採計的科目新增「生活科技」、「資訊科技」。

申請入學首採高中學習檔案

明年申請入學首度採用高中學習歷程檔案，第二階段審查資料繳交方式，除由考生自行製作PDF格式檔案上傳外，國內應屆畢業學生的第一至第五學期檔案，由高中學習歷程資料庫提供，第六學期則由就讀學校上傳至甄選委員會。

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