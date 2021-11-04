搶8大券商機 滿500送100高雄券

高雄全力爭搶中央八大券商機 ，昨宣布「高雄券」全面對接各款加碼券，圖為適用農遊券的高雄農特產。（記者王榮祥翻攝）

2021/11/04 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕「高雄券」加碼拚了，全面吸金中央八大券！

高雄市政府昨宣布「高雄開就賺」方案在既有五倍券外，針對中央八款加碼券推出高雄券對接方案，將比照五倍券兌換模式、並擴大納入高市客庄與原民等七區商家，加大八大券搭配高雄券的整體振興力道。

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高市府說明，搭配五倍券上路後推出「高雄開就賺」活動，結合因疫情嚴重受創的百貨、旅宿及餐飲業發放高雄券，成功引發熱烈迴響；為擴大振興復甦在地商家經濟，配合中央加碼八大券政策，緊鑼密鼓推出第二波加碼振興計畫。

鼓勵店家自主推出優惠

市府強調，秉持協助業者快速復甦為目標，已請對接中央加碼券相關局處全體總動員，邀請所有加碼券適用店家參與成為「滿五百送一百高雄券」發放夥伴店家，並鼓勵店家自主推出優惠加碼活動，讓加碼優惠多更多，吸引全國民眾來高雄消費。

加碼券或五倍券都適用

中央加碼券自十月廿五日起陸續開放使用，民眾未來只要在適用加碼券且加入發放高雄券振興夥伴的高雄店家消費，不論持加碼券或五倍券，皆能以「滿五百送一百」為原則，加碼獲贈高雄券。

市府指出，本次高雄券加碼特別將客庄與原民等七區所有商家納入，民眾只要到客庄與原民等七區、加入發放高雄券振興夥伴並張貼標章貼紙店家，持紙本振興五倍券消費滿五百元即可適用發放一百元高雄券。

預估創造逾12億消費

隨疫情逐漸趨緩，市府期待透過擴大振興範圍，鼓勵全國民眾前來高雄消費賺更多，並實質協助業者經濟復甦，預估可創造超過十二億元消費額。

高雄券對接中央加碼券細節，可至高雄開就賺官網（https：//kh100.tw/promotion/eight）。

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