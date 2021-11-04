投市垃圾有資收物 遭苗栗焚化廠退貨

2021/11/04 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府一部垃圾轉運車，三日載運南投市約二十噸垃圾前往苗栗縣焚化廠焚化，惟進場受檢時，被發現垃圾中摻雜二十件以上飲料瓶罐等資源回收物，導致違規整車被「退貨」。由於目前南投市堆積約三千噸垃圾，公所清潔隊除呼籲市民共體時艱落實垃圾分類減量外，也將「破袋稽查」，如發現垃圾袋裡頭摻雜太多回收物情節嚴重者，將予以退回。

即起實施垃圾破袋稽查

南投市公所指出，南投市每天的垃圾量約六十噸，惟今年因踫上外縣市焚化爐歲修及整改期，九月透過筒狀包膜，好不容易將堆置場內的一萬二千噸垃圾移除，惟因每天運出處理垃圾約僅產生量十分之一，以致不到兩個月又堆置約三千噸垃圾。

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南投市長宋懷琳指出，此次是垃圾車首次被全車「退貨」，對飽受垃圾處理困擾的公所而言，無疑是雪上加霜，當下也出動大批人力將回收物挑出，再重新整理載往焚燒，因南投與苗栗焚化廠區往來約須三小時，可說是費時又費力。

公所清潔隊強調，目前協助處理焚燒南投市垃圾縣市，除苗栗外，還有嘉義、高雄及宜蘭，但路程都比苗栗遠，且依苗栗縣政府規定，當月違規一次扣減次月進廠量二噸，三個月內違規二次以上，則禁止進廠十五至三十天，凸顯垃圾分類重要。

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