基捷第2階段八堵-基隆 交長：傾向不留台鐵／地方建議同時保留台鐵、捷運進火車站 也會納入評估

基捷第2階段八堵到基隆車站，交部傾向不保留台鐵，地方則盼同時保留。（基隆市政府提供）

2021/11/04 05:30

〔記者陳心瑜、盧賢秀／綜合報導〕基隆捷運分兩階段興建，第一階段興建南港至八堵、第二階段是八堵至基隆。交通部長王國材昨天在立法院交通委員會答詢表示，他希望第二階段的八堵延伸基隆「一定要做」，不過屆時八堵至基隆段傾向不留台鐵，因為會有工程及營運問題， 但基隆市政府以及地方則建議同時保留台鐵、捷運進火車站的方案，也會納入評估。

林右昌：尊重基隆人決定

基隆市長林右昌表示，八堵到基隆路線要尊重基隆人的決定，目前因還有台鐵營運，路廊有限，且涉及拆遷及高架橋等問題，台鐵規劃有四、五個方案，交通部會將相關方案與地方溝通說明。

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根據交通部規劃，基隆捷運第二階段延伸到基隆，將沿用台鐵局八堵站、三坑站、基隆站站址，長度約三．七公里，此路段現已容納鐵道與公路（台五線），且兩側緊鄰民宅或山谷，基隆捷運如果延伸至基隆，高架路線用地採取台鐵原有兩股道，完全改為基隆捷運運輸路線。

王國材說，基隆捷運規劃第一階段先做南港到八堵，第二階段才是八堵到基隆，地方意見是這段「要捷運、也要台鐵」，他坦言會面臨工程難題，此段路廊環山，已沒有多餘空間，且若有捷運、台鐵兩者競合，可能讓基隆捷運更難營運，所以作為第二階段處理。

至於「八堵—基隆」何時進行？王國材說，第一階段南港至八堵完工通車後，若基隆市民認為捷運可靠度、服務比較好，再來做決定，他的立場還是基隆捷運要做到基隆站。

媒體追問交通部是否傾向屆時不留台鐵？王國材說，基捷進基隆後，若不留台鐵，未來台鐵列車從樹林發車就不會有開往基隆班次，車班將開往東部營運。

與汐東線綜合規劃審查中

王國材說，規劃基隆捷運與汐東線系統整合，將在樟樹灣站分岔，分別駛往南港以及東湖，目前交通部已經在審查新北市府提出的汐東線綜合規劃。

林右昌昨天則表示，他有打電話給交通部長王國材，王表示交通部會把可行性方案與地方溝通說明，尊重地方決定。立委蔡適應表示，總質詢時已要求交通部年底前舉行說明會，以達到資訊透明、公眾參與目標。

國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，他堅決反對廢除台鐵，台鐵在基隆車站有很多始發車次，變動後的通勤時間拉長、通勤費用增加，呼籲交通部要傾聽民意。

基隆捷運第二階段規劃

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