春節返台檢疫 12/14鬆綁// 非高風險國家 10天旅館+4天住家

因應春節返台人潮，12月14日鬆綁檢疫，從非重點高風險國家入境，放寬為前10天入住防疫旅宿或自費住集中檢疫所，後4天可返家檢疫。（資料照）

2021/11/02 05:30

〔記者林惠琴、呂伊萱／台北報導〕國內武肺疫情穩定，因應春節返台人潮，中央流行疫情指揮中心昨公布檢疫新措施。原則維持十四天檢疫及七天自主健康管理，來自重點高風險國家維持現狀，須入住集中檢疫所，採檢規定也不變。但從其餘非重點高風險國家入境，放寬為前十天入住防疫旅宿或自費住集中檢疫所，後四天可返家檢疫，前後需檢測核酸PCR三次。

印度英國緬甸 列高風險國家

新制自十二月十四日至明年二月十四日實施。行政院長蘇貞昌表示，在兼顧疫情、防疫量能，以及疫苗涵蓋率等因素下，尊重指揮中心調整返鄉檢疫措施，方便國人提早安排。

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根據新制，從印度、英國、緬甸等三個重點高風險國家入境，須到集檢所檢疫十四天，入住與期滿時進行PCR檢測，自主健康管理期間第六至七天使用家用快篩。

同日入境家屬 可兩人住一室

從非重點高風險國家入境則放寬較多，前十天入住防疫旅宿或自費住集中檢疫所，原則一人一室，但同日入境家屬或同住者可同住，若單人房型小，建議不超過兩人，另入境時及檢疫第九至十天各接受一次PCR檢測。檢測陰性者，可於檢疫第十一天搭防疫計程車到自宅或親友住所，進行四天居家檢疫，以一人一戶為原則，若同戶內同住家人均已完成兩劑疫苗接種且滿十四天，則可於同戶內一人一室同住，最後再於檢疫期滿前一日進行PCR檢測。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，目前防疫旅館有二．六萬間，交通部目標超過三萬間，搭配集中檢疫場所，量能可到三．四萬間，估計在檢疫措施調整後，可望再增二十五％量能。

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