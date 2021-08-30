基隆57私幼紓困補助 全入帳

基隆市57家私立幼兒園的紓困補助已全數撥付完畢。（市府提供）

2021/08/30 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎本土疫情於5月爆發後，基隆市私立幼兒園配合中央防疫指引，停止幼童到幼兒園所上課，對私立幼兒園的營運產生重大衝擊，教育部訂定紓困補助申請作業，基隆市共有57家私立幼兒園提出申請，經市府審核後已全數通過，紓困補助款已全數入帳。

教育處：協助業者 簡化流程

基隆市教育處學前暨選聘科科長謝仲威指出，教育部補助基隆市私立幼兒園的紓困經費共計2036萬餘元，第一批補助紓困案（5至6月）共計55家園所申請，補助金額計1219萬餘元；第二批紓困案共計57案（55家業者申請7月、2家幼兒園申請5至7月），補助金額計816萬5千元。

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謝仲威表示，教育部依照各幼兒園在停課期間「是否依規定退費給家長5月費用」、「配合於6至7月確實按幼兒當月實際就學日數的比率，向家長收取代收代辦費」及「正常依規依教職員出勤狀況支付薪資」等情形，核定紓困補助，並簡化作業流程，以最快的審核及撥款方式辦理，協助幼兒園營運穩定。

教育處指出，停課凸顯幼兒教育對家長及幼兒的重要性與需求性，紓困補助減緩私立幼兒園在停課期間的營運困難，也協助園所支持家庭的育兒需求。

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