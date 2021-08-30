北市代清垃圾新規定 議員：變相懲罰用戶

台北市實施垃圾費隨袋徵收及垃圾不落地多年，但有些民眾因難以配合垃圾車時間或行動 不便，須另花錢請清潔公司協助垃圾清運。 （記者鄭名翔攝）

2021/08/30 05:30

明年3月起 清潔業者須有許可證、處理費增 恐轉嫁用戶 環局：擬大小車採分級管理

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市有4％的垃圾是由829家清潔業者代收，北市明年3月修改代清除垃圾規定，輔導業者取得廢棄物清除許可證。但北市議員戴錫欽接獲民眾反映，平常花300至500元請清潔業者打掃的社區大樓、公寓，可能會因業者申請許可證後，改為秤重計價，焚化廠每公斤2.7元垃圾處理費恐轉嫁給民眾，造成用戶荷包失血，台北市政府應先訂出分級管理的明確標準，避免造成民怨、環保問題。

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業者以卡車超運垃圾 引爭議

北市環保局副局長盧世昌說明，協助社區大樓、家戶清掃並代處理垃圾，過去經環保署認定屬「清潔行為」、可免申請許可證；然近年屢有業者遊走灰色地帶，以卡車、貨車載運大量垃圾，引發爭議，環保署因而要求比照代清除業納管，局內擬依車輛大小採分級管理，細部仍討論中。

環署要求比照代清除業納管

戴錫欽說，許多民眾因時間難以配合或身體不便，無法自行等候垃圾車，便先以專用袋打包垃圾，每月再花費300至500元請清潔公司協助處理。但新政上路後，業者直接將垃圾送焚化廠須改為秤重計價，每公斤2.7元處理費成本恐轉嫁變相懲罰人民。

議員：將排擠弱勢代清個體戶

戴錫欽也質疑，未來新政上路後，民眾須找領有廢棄物清除許可證的代清除業者、且可免用專用垃圾袋，排擠經濟弱勢的代清個體戶，更恐使經燃燒後排放有害氣體的塑膠袋、一般垃圾袋大量送進焚化爐，導致空污加劇，大開環保倒車。

環局：現行法規讓業者鑽漏洞

盧世昌解釋，現行法規存在模糊地帶，使清潔業者可免受垃圾清除規範並省下管理費，開著貨車、卡車清運大量垃圾，但若遭攔查發現無許可證，仍會因違反廢棄物清理法遭移送法辦，近年相關情事屢見不鮮、爭議不斷。

個體戶不受影響 照舊收垃圾

盧世昌表示，一般家戶垃圾費仍是隨袋徵收，未排除清潔業者，包括使用手推車、板車等人力清運的個體戶皆不受影響，民眾仍以專用袋打包垃圾委交處理。

蒐集業者意見 與環保署討論

新規定僅針對遊走於灰色地帶的大規模清運車輛納管輔導，以前收集的垃圾是交由清潔單位處理，未來則要求垃圾改進焚化廠採秤重計費處理；環保局表示，將研議依車輛大小採分級管理，蒐集業者意見後將再與環保署討論。

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