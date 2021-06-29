嘉縣7/1起 莫德納、AZ疫苗同步施打

嘉義縣7月1日起莫德納、AZ疫苗同步施打，並開放至72歲以上鄉親。（記者蔡宗勳翻攝）

2021/06/29 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕美國捐贈台灣的莫德納疫苗，嘉義縣首批獲配2萬300劑，7月1日起開設14場大型接種站，同步施打莫德納或AZ疫苗，並將接種對象降至72歲以上長者；縣長翁章梁表示，將視疫苗剩餘數量，檢討下修接種年齡，籲符合施打資格者踴躍接種。

不能自選 72歲以上長者可打

縣府指出，此次接種不能自選疫苗，由衛生局統一支配，因AZ所剩不多，以莫德納疫苗為主。

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衛生局長趙紋華說，7月1、8日將分別配撥1萬2600劑及7700劑莫德納疫苗，1日起開打，各鄉鎮市將分別開設大型和中型注射站，阿里山、大埔、番路、六腳等偏遠地區，由衛生所巡迴各村施打，請收到通知單民眾依指定時間和地點前往接種。

縣府統計，先前獲配4萬3300劑疫苗，已接種4萬634劑，使用率約93％，全縣75歲以上長者為4萬6954人，已有1萬9413人接種，接種率約41％，全縣可接種疫苗人口接種率約9％。

為了防堵Delta變種病毒延伸至嘉縣境內，嘉義縣府啟動因應機制，主要措施包括加強疑似個案通報與疫調、擴大匡列對象，以期做到滴水不漏、擴大採檢全面防範，並且加強、加快疫苗施打腳步。

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