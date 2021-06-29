高雄》雄中人行步道老榕遭斷頭修剪 教局急喊停

雄中人行道上，還有20幾棵樹尚未修剪。（記者葛祐豪翻攝）

2021/06/29 05:30

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕市長陳其邁母校、高雄中學（簡稱「雄中」）前的人行步道，有8棵50年老榕樹慘遭斷頭修剪，護樹團體呼籲陳其邁搶救！

養工處也看不下去

校方表示，是因榕樹生長茂盛，已影響到校舍的光線，才請人修剪；市府養工處則認為已修剪過當。

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教局將邀請專家試剪

教育局指出，雄中提報110學年高市中等學校樹木修剪第一次審查會議，獲同意修剪樹木計榕樹19棵、鐵刀木1棵及雨豆樹1棵，在前天接獲關心訊息後，已請學校先行暫停後續樹木修剪，學校也配合辦理，將邀請高雄愛樹人團長暨森林城市協會理事長莊傑任到場，提供專業建議，並於現場試剪後，始進行剩餘樹木修剪事宜。

莊傑任說，日前路過雄中，赫然發現門口指標性的老榕樹群整排慘遭斷頭修剪，他調閱高雄市歷史航照圖，推估樹齡至少50、60年以上，目前已有8棵遭殃，還有20幾棵樹尚未修剪，急需關注搶救。

護樹團批 有3校濫修剪

莊傑任表示，光是今年，教育局主管的市立學校，已出現陽明國中、凱旋國小、高雄中學3起違規的「獅尾」修剪；每次詢問校方，發現都是10萬元以內、由學校自行發包的案子，且無在合約中要求依照「高雄市植栽修剪作業規範」執行。莊傑任批，胡亂修樹的廠商不只不會受罰，標案修剪認證不會被吊銷，事後還能領錢走人，成為校園樹木保護的漏洞，也讓劣質的修樹廠商藉機亂搞發大財。

莊傑任強調，雄中是高雄市長陳其邁的母校，呼籲市長出手搶救老樹，停止樹木的不當修剪行為，並懲處失職行為。

8棵老榕慘遭斷頭修剪。（記者葛祐豪翻攝）

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