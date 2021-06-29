《台中》市政路打通 拆遷期限延至9/20

市府辦理安和路至工業區一路的市政路延伸工程，因年底要動工，發文請住戶搬遷。（記者蘇金鳳攝）

2021/06/29 05:30

6/18發文通知 議員質疑時間點 建設局︰因應疫情 延長為3個月

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣疫情第三級警戒，民進黨市議員陳淑華表示，市府為辦理市政路打通工程，於6月18日發文要民眾拆除房屋並速搬遷，質疑市府有必要在此時急於讓市民拆屋搬遷嗎？建設局表示，過去給予民眾拆遷的通知，都是通知1至1個半月後就要拆遷，此次市政路工程搬遷於6月18日通知，因疫情的關係，將拆遷期限延至9月20日，提供較寬裕的拆遷準備時間，若有困難的住戶也會協助。

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陳淑華表示，市府因辦理市政路延伸工程（安和路～工業區一路），要求市民在9月20日前將工程範圍內之建築物、附屬設施拆除完畢，在疫情當下，讓他們不知所措，她說，雖然市政路打通工程是重大政策，她在地方也爭取很久，但從5月中起，台灣進入疫情第三級警戒，中央及地方政府全力防疫，全台民眾更自主封城，減少外出、減少移動。市府有必要在這個時間點發文要民眾拆屋搬遷嗎？

住戶有困難 市府將協助

她表示，民眾對疫情蔓延深感焦慮，在接到公文後對又要拆屋搬遷更焦慮，根本不敢外出找房子、不敢搬遷，深怕感染疫情病毒，在雙重壓力下都不知道要怎麼辦，她要求市府先行暫緩並延後給予民眾彈性時間，在疫情解除第三級警戒後，再重新發文要民眾配合工程相關作業。

建設局表示，安和路至工業區一路的市政路延伸工程，有3戶住戶及13戶鐵皮屋及倉庫，於去年12月14日陸續完成用地徵收公告與土地價款發放，預計在今年底前動工，過去給予民眾拆遷的通知，都是1至1個半月，此次於6月18日通知，應該要在7月18日或者7月底拆遷，但因疫情，將拆遷期限延長為3個月，至9月20日，提供較寬裕的拆遷準備時間，若有困難的住戶也會協助。

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