累計623例染疫亡 25％有萬華活動史

5/11至6/28染疫死亡個案概況

2021/06/29 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎昨新增三例死亡，是五月二十三日以來最低，但其中仍有一例有萬華區活動史。目前此波社區感染發生以來，累計六二三例死亡，二十五．八％有萬華區活動史，相當於每四名死者就有一人，顯示萬華相關案例對此波本土疫情的衝擊。若以年齡來說，據中央流行疫情指揮中心統計，七十五歲以上重症率是五十一．九％、致死率是二十六．三％，風險最高。

整體重症率19.5％ 75歲以上51.9％

請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，自今年四月二十日起至今，確診個案累計一萬三五五八例，依世界衛生組織分類，有二六三九人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，整體重症比率為十九．五％。

羅一鈞指出，若從年齡層來看，重症跟死亡的高風險群仍落在高齡族群，六十五到七十四歲重症率為三十八．四％、致死率是十．二％，七十五歲以上重症率是五十一．九％、致死率是二十六．三％。

80歲以上死亡率31.8％

進一步分析各年齡層重症率，六十到六十九歲三十二．七％，七十到七十九歲為二十三％，八十歲以上十二．四％；死亡率則是六十至六十九歲佔二十七．二％，七十至七十九歲佔三十．五％，八十歲以上佔三十一．八％。

昨新增三例死亡，年齡介於七十多歲至九十多歲。其中一例有萬華區活動史，兩例曾接觸其他確診者，從確診到死亡為一天至一個月不等。

彙整五月十一日發生社區感染以來，至今公布累計六二三例死亡中，二十五．八％有萬華區活動史，三十九．二％曾接觸其他確診者，高達八十九．六％為六十歲以上、八十七．八％有慢性病史。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法