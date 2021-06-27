雙北不明感染源減少 有助疫調

新北家禽屠宰場肉品市場快篩陰性者可施打疫苗。（記者王藝菘攝）

2021/06/27 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕疫情漸降溫，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增七十八例武漢肺炎本土病例，其中卅九例是居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。這是連續兩天確診數維持在七十幾例，相較之前，降溫不少。

新北36例台北30例仍最多

昨日新增的七十八例本土病例年齡從未滿五歲到八十多歲，發病日介於六月十一日到廿五日，個案分佈以新北市卅六例最多，其次為台北市卅例。雙北地區以外縣市十二例中，十例為已知感染源、二例關聯不明。

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13死 有3例確診到死亡僅3天

不過昨天仍有十三名確診者死亡，年齡介於四十多歲到九十多歲，發病日介於五月十四日到六月廿日。不過值得關注的是，有三名死亡案例都是因為其他原因住院，確診日到死亡日只有三天。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，案一四○三六的九十多歲男性有癌症，當初因嗆到、呼吸困難而住院，住院前有採檢兩次陰性，本月十八日其看護被採檢陽性確診，他再度接受採檢時才轉為陽性，之後因病情惡化於廿二日過世。

案一四○三七為八十多歲男性，有糖尿病、腎臟病、高血壓跟心臟病，因為肺炎在本月十日住院，十八日因同病房有其他確診，PCR檢驗陽性，後續病情惡化過世。

案一四二○六為九十多歲女性，本月十一日因上消化道出血住院，入院PCR陰性，十五日因其他病房確診病患的接觸者而被匡列，原本PCR採檢陰性，但廿日出現發燒、咳嗽，再度採檢轉陽性，雖然這段時間都隔離，但最後仍不幸過世。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟說，確診數連續降到一百以下，可發現雙北市不明感染源已經越來越少，代表有在控制，是好轉的現象，「案例少就能更好的疫調，這非常重要。」但他示警，現在麻煩的是印度變種病毒株Delta非常容易傳染，加上南部對戴口罩、保持社交距離可能沒有像北部這麼謹慎，目前看起來還能將疫情圍堵，但絕對要強力守住，不能讓Delta病毒株擴散。

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