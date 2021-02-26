台大正妹挑戰自我 20歲已踏上南、北極

林語萱從小就不斷挑戰自我極限，20歲時參加了南極的冰原探險行程。（林語萱提供）

2021/02/26 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕20歲的你（妳）去過哪裡？就讀台大政治系4年級的美女大學生林語萱，國中3年級到中國偏鄉教導國中生地理，20歲就去過南極、北極探險，還去過國人不太熟悉的南太平洋馬里亞納群島擔任「最爽實習生」；如今23歲的她說，想要以台灣人身分進入國際組織，等在國外學成後，再回到最愛的台灣奉獻所學。

林語萱笑說，小時候膽小又愛哭，甚至還有幽閉恐懼，她努力克服自身障礙，國小3年級1個人搭飛機到美國洛杉磯找阿姨、參加夏令營學英語，國中3年級參加國際志工隊到中國偏鄉服務，實地體驗地理課本上的黃土高原和窯洞。

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高一在柬埔寨當志工 才知生在台灣幸福

她表示，很感謝父母的開明作風，對她的決定全力支持，高1時她跟著醫療志工隊到柬埔寨當牙醫助理，與當地1個看起來只有7、8歲，身材比她小一號的女孩相處愉快，看到對方的病歷才知道對方和她一樣都是16歲，讓她很震撼，貧富差距讓兩個同齡女孩有如此不同的成長境遇，她擁有父母的愛、生長在幸福的台灣，她希望未來能幫助這個世界更幸福。

林語萱善於運用資源和機會，高2時休學1年，爭取到德國交換生計畫，迅速拓展國際視野，這段經歷也埋下修習政治的種籽，她希望能更熟悉和善用政治運作規則和權力，做為實現理想的助力。

高3時，林語萱獲得瑞典運動品牌贊助，參加橫越北極冰原的雪橇之旅，寶貴的極地探險經驗，讓她在2年後再次參加國內科技公司贊助的「前進南極點計畫」，與6位台灣人挑戰南極點，人生收穫滿滿。

23歲的林語萱，仍不斷嘗試挑戰自我極限，她笑說，企圖心不斷引導她踏遍天涯海角，但內心很清楚，終究還是要回到心愛的故鄉擁抱家人、奉獻所學給滋養她茁壯的台灣。

林語萱在國內的偏鄉小學講授性侵防治觀念。（林語萱提供）

林語萱想等在國外學成後，再回到最愛的台灣奉獻所學。（記者翁聿煌攝）

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