機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，可望與友好、安全的國家進行小規模的觀光旅遊泡泡。（資料照）

2021/02/26 05:30

〔記者林惠琴、鄭瑋奇／台北報導〕武漢肺炎疫情趨緩，國門邊境管理三月起將逐步鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨更表示，可望與友好、安全的國家進行小規模的觀光旅遊泡泡，至於國籍航空機組員進入社區的居家檢疫則考慮由現行七天縮短至五天，再搭配加強版自主健康管理九天。

選擇友好關係國家 有限度的觀光

去年十月傳出帛琉可望成為我國展開觀光旅遊泡泡首波對象，但後來北半球入冬且帛琉考慮檢驗量能有限而暫緩推動；去年底也傳出日本考慮今年春季鬆綁外客入境，首波擬納入台灣，但因日本疫情又升溫而喊卡。

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我國三月起將再放寬外籍人士有條件入境，也將恢復中低、低風險國家短期商務來台縮短居檢天數等，外界關心會否進一步推動觀光旅遊泡泡？陳時中昨直言「會」，將選擇較友好關係的國家，在雙方認定防疫安全下推動觀光旅遊泡泡，但初步會是小規模、有限度。

機組員居檢5天+9天加強版管理

另外，國籍航空因一度傳出機組員居檢趴趴走或開趴爭議，居檢規定自今年元旦起加嚴，國際航班機組員要入社區，居檢從五天延長至七天，且需七天較嚴格的自主健康管理。

指揮中心統計，新制上路後，仍有九例違規、二例調查中；民航局說明，違規都很輕微，且人數僅「個位數」，例如在國外有一起是機組員開房門到飯店販賣機買東西，卻遭反鎖無法進入房間；另在國內有一起是居檢到最後第七天，機組員由公司載去醫院檢查完畢返家，誤以為居檢結束而開車出門加油，不過都會開罰。民航局強調，至今機組員整體居檢防疫狀況算良好。

陳時中說，新制上路後的違規，大都是航空公司自主性通報，目前看來可較信任公司有善盡管理責任，會考慮放寬機組員居檢，可望改為居檢五天及「加強版」自主健管九天。

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