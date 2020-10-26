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    近年最佳／南投奧萬大賞楓 下月中至12月底最美

    奧萬大森林遊樂區楓林步道沉沙池旁的青楓，葉片已經轉黃。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區楓林步道沉沙池旁的青楓，葉片已經轉黃。（林務局南投林管處提供）

    2020/10/26 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區是賞楓勝地，但近幾年碰上暖冬與少雨，楓紅狀況不盡理想，但今年入秋後山區降溫，最近東北季風加上颱風外圍環流也帶來降雨，園區內青楓、楓香等變色樹種葉片逐漸變色中，也讓園區人員預估今年楓況可能會是近幾年最佳，最佳賞楓期將落在11月中旬至12月底，請遊客拭目以待。

    樹種開始變色 色彩愈來愈繽紛

    已經10月底，山區早晚偏涼，不僅平地早晚偏涼，山區的感覺更明顯，海拔約1000公尺的奧萬大森林遊樂區，早晚低溫已降至15度左右，整個山區的變色樹種包括青楓、楓香、落羽松、水杉、九芎、山漆、櫸木等，葉片出現紅、橘、黃、綠色，色彩愈來愈繽紛。

    園區人員表示，楓紅需要溫度與水氣配合，近幾年受暖冬少雨影響，園區楓紅狀況總是差強人意，但最近東北季風與颱風外圍環流共伴效應帶來雨水，若是入冬後溫度、水氣能持續配合，楓紅況可能會是近幾年最好的1年，預估賞楓期將落在11月中旬至12月底，大家拭目以待。

    入園半價優惠 延長至明年1月底

    以往秋冬季節是奧萬大森林遊樂區旅遊旺季，門票（全票200元）少有折扣，但林務局祭出今年底前國人可憑身分證件免費進入全台12座森林遊樂區之一的優惠，還沒使用的遊客可把握機會。

    至於已使用優惠的民眾也沒關係，南投林管處考量園區奧萬大吊橋封閉施工，至明年1月25日才會完工，且聯外道路鄉道投83線非假日白天（中午12點至下午1點除外）將全線封閉整修至11月15日，可能影響遊客入園觀光意願，因此將入園門票半價100元優惠從10月底再延長至明年1月底。

    奧萬大森林遊樂區櫻花園內的部分青楓已轉紅。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區櫻花園內的部分青楓已轉紅。（林務局南投林管處提供）

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