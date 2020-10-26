交部提33項須改善 中捷拚年底通車

履勘委員並進行中捷綠線實地勘查。（記者蘇金鳳翻攝）

2020/10/26 05:30

履勘小組昨經過10小時測試

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部25日完成中捷綠線的履勘，經過10小時的測試及檢討會議，履勘小組共提出33項須改善事項，其中12項為「營運前須改善事項」只要市府完成改善，報交通部核准後，市政府就可決定通車日期；對此，中捷公司董事長林志盈表示，有信心一週內完成改善，只要交通部很快核准，中捷年底就可通車。

模擬縱火、旅客受傷 如何應變

市府於今年8月7日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於8月24日報請交通部派員履勘，交通部隨即籌組履勘小組，經多次會議及現場勘查後，決定10月25日履勘。

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昨天由路政司長陳文瑞帶領9位履勘委員履勘，從8點30分開始至晚上近7點才結束，履勘範圍北屯總站至高鐵臺中站，分土建、機電及營運三組履勘，過程包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論後，再總結討論。

其中12項須在營運前改善

其中，模擬演練是重頭戲，為行控中心監控系統功能異常，授權所有列車以手動模式執行站間閉塞運轉，之後，文心櫻花站於驗票閘門前非付費區有人縱火，月台上有大量旅客須進行疏散（包含雲梯車救援），同時有行動不便旅客受傷，相關人員如何應變處置，整個模擬演練順利完成。

中捷：12項非大缺失 一週內改善

履勘小組最後共提出須改善事項計有33項，其中12項為「營運前須改善事項」，12項完成改善後報交通部核准後，市政府就可以決定通車的日期，此外，「一般注意改善事項」則請市政府自行辦理改善及追蹤列管，至於「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

12項需改善的事項多半是標示不明、標示錯誤、資訊不清楚。中捷公司董事長林志盈表示，由於12項並非大缺失，當下已馬上跟交通局及台北捷運工程局開會討論，有信心在一週內改善，並且請土建、機電及營運3組組長確認，再交由交通部核准，若交通部很快的核准，中捷年底就可通車。

交通部履勘中捷綠線，模擬演練車站發生火災如何處置。（記者蘇金鳳翻攝）

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