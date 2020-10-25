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    88尊媽祖搭蒸汽火車 巡安蘭陽平原

    遶境隊伍昨天一早就搭上有「蒸汽機車女王」美譽的台鐵CT273型蒸汽火車。 （記者林敬倫攝）

    遶境隊伍昨天一早就搭上有「蒸汽機車女王」美譽的台鐵CT273型蒸汽火車。 （記者林敬倫攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理的「蘭陽媽祖文化節」昨邁入第2天，遶境隊伍一早抵達蘇澳火車站，搭乘有「蒸汽機車女王」美譽的台鐵CT273型蒸汽火車到頭城烏石港。駕駛蒸汽火車的資深駕駛郭約義，經過40年的時光，再度駕駛「女王」馳騁於蘭陽平原；他說，開蒸汽火車雖然比較累，但看到大家喜歡就高興。

    神尊繫上專屬安全帶 民眾搶拍

    今年「蘭陽媽祖文化節」遶境活動，遶境隊伍前天從羅東鎮震安宮出發，在羅東市區巡境後，前往南方澳南天宮駐駕過夜。

    遶境隊伍昨上午7點半從南天宮起駕，約8點左右至蘇澳火車站搭乘蒸汽火車，信眾抱著各宮廟88尊神尊上車，還繫上專屬安全帶，坐滿第3節及第4節車廂前往頭城，來一場「女神（媽祖）與女王（蒸汽火車）」的相遇；不少民眾趕至蘇澳火車站搶拍，爭睹風采，還有Q版媽祖的彩繪列車也隨後出發，受到熱烈歡迎。

    CT273型 再度馳騁蘭陽平原

    台鐵CT273型蒸汽火車，繼2017年綠博後，再度馳騁蘭陽平原；已經40年未駕駛「女王」的郭約義說，開蒸汽火車的駕駛員必須長期忍受噪音與空污，難免造成身體一些傷害，所以，台鐵駕駛員1500多人，願意開蒸汽火車的不到10人。

    郭約義說，蒸汽火車有200年歷史，見證火車進化歷程，沒有它就不會有現在的電車，即便開蒸汽火車會遇到許多問題，但看到大家喜歡，他就很高興。

    媽祖文化節結合鐵道文化

    媽祖遶境隊伍，昨天中午12點在烏石港前廣場進行會香大典科儀；縣長林姿妙傳香給頭城鎮公所主任秘書陳國義，繼續媽祖巡護頭城地區，遶境現場鞭炮聲絡繹不絕，不少民眾在特定地點排隊等著「鑽轎底」，相當熱鬧。

    遶境隊伍昨駐駕礁溪澤蘭宮，今天會走回羅東震安宮，並在羅東文化工場舉辦媽祖之夜晚會；縣長林姿妙說，宜蘭早期對外交通不易，無論是人員或貨物對鐵道運輸倚重甚深，鐵道運輸有百年歷史，媽祖文化節結合鐵道文化，深具意義。

    蒸汽火車的資深駕駛郭約義。（記者林敬倫攝）

    蒸汽火車的資深駕駛郭約義。（記者林敬倫攝）

    「蘭陽媽祖文化節」昨第二天，各宮廟媽祖神尊搭火車前往頭城。（宜蘭縣政府提供）

    「蘭陽媽祖文化節」昨第二天，各宮廟媽祖神尊搭火車前往頭城。（宜蘭縣政府提供）

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