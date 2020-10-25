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    國內打流感疫苗 51件不良反應

    民眾到台北市聯合醫院院區施打流感疫苗。（記者蔡亞樺攝）

    民眾到台北市聯合醫院院區施打流感疫苗。（記者蔡亞樺攝）

    2020/10/25 05:30

    已接種逾409萬劑 僅12件嚴重反應

    〔記者林惠琴、楊媛婷、蔡亞樺／綜合報導〕韓國陸續出現接種流感疫苗後死亡的事件，以韓國國產疫苗為主，但也有少數賽諾菲疫苗。目前我國已接種超過409萬劑公費流感疫苗，衛福部疾管署表示，不良反應事件通報累計51件，其中12件屬嚴重不良反應；與韓國使用同一廠牌的賽諾菲占整體12件，1件嚴重不良反應為心肌炎。

    根據疾管署統計，截至10月23日，公費流感疫苗接種409.7萬劑，較去年同期的312.3萬劑增加不少，仍以65歲以上超過161.5萬劑最多，接種率43.4％；外界關注幼兒、學生族群分別接種了近39.2萬劑、77.3萬劑，接種率34.2％、30.2％。

    疾管署統計，目前流感疫苗含公費與自費疫苗的不良反應事件通報有51件，其中12件屬於嚴重不良反應，包含心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難；依照使用疫苗廠牌區分，國光生技9件、賽諾菲1件、台灣東洋藥品2件；非嚴重不良反應有39件，包含頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，國光生技20件、賽諾菲11件、台灣東洋藥品8件。

    疾管署副署長莊人祥強調，食藥署會每週做獨立評估，包含打了多少劑、多少不良反應事件，嚴重不良反應是否集中特定廠商，有無特定年齡或區域分布等，至今並無異常訊號發生。

    學童疫苗不夠？

    北市調配後沒問題

    另外，針對台北市傳出校園公費流感疫苗不夠打，各級學校收到教育局通知，施打順序為身心障礙學生、再由低年級開始施打至高年級，而六年級施打順序以「抽籤」決定一事，衛福部長陳時中表示，各縣市政府會依照過去的接種率，決定要向疾管署申請多少疫苗支數，應該每個縣市政府都會有妥善的安排。

    莊人祥則指出，校園集中接種數量都會事先提醒衛生局，應於開打前預留疫苗，估計可能後來有意願的人出乎意料增加，相信衛生局會持續調配手上疫苗。

    台北市教育局科長黃一正表示，有6所國小反映疫苗不足，經過疫苗調度調配都已滿足需求，到目前未有疫苗不夠施打的狀況。

    今年流感疫苗 不良反應通報件數

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