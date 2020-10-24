多元都更核准率58% 侯友宜：加速溝通

新北市截至10月中，多元都更申請核准率僅58%。圖為五股區五福路海砂屋拆除情形。（記者周湘芸攝）

2020/10/24 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜上任喊出「都更三箭」，新北市議會民進黨團總召、市議員林銘仁昨表示，截至10月中，多元都更申請核准率僅58％；另外，新莊文德段、土城運校段等公辦都更進度停滯不前。侯友宜表示，少數公辦都更案因權利變換、文資審議及不同意戶等問題卡關，會加速溝通效率。

申請總量732件 僅429件核准

林銘仁昨在市議會進行市政總質詢時表示，侯友宜上任兩年提出很多政見，主軸圍繞「安居樂業」，其中涵蓋「都更三箭」的多元都更案，包括危老重建、一般都更、防災都更、簡易都更及整建維護，截至10月13日，申請總量732件，卻只有429件核准，核准率僅58％，認為市府「雖然有決心，但執行力不夠」。

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林銘仁也指出，前市長朱立倫時期就開始推動公辦都更，2013年簽約的新莊文德段及2014年簽約的土城運校段，雖都已進行招商，但進度停滯不前；樹林東昇段標案更4度流標，應重新檢討。

侯︰除一般都更 其他很快核准

侯友宜表示，多元都更案中，僅「一般都更」申請總量336件、核准112件較少，主要原因是權利變換卡關，需要時間溝通協商，其他大部分都很快就核准。新莊文德段因卡到文資審議，時間拉比較長；土城運校段現有3戶不同意，需多花點時間溝通，但「該怎麼做就怎麼做」，少數個案會以強制執行解決。

城鄉局︰一般都更較難達共識

城鄉發展局局長黃國峰表示，「一般都更」是最早期的都更模式，由於範圍較大，需整合地主眾多，在權利分配較難達成共識，因此審議過程緩慢。目前已陸續提出可小範圍推動的簡易都更、防災都更，有助加速核定量；另也提出總量標準，讓地主和實施者有明確標準進行協商。

黃國峰指出，新莊文德段因新莊武德殿提報文資審議列為古蹟保存，中途需修改計畫，最快明年上半年可動工；土城運校段因少數住戶不同意，新北市去年訂出代拆辦法，只要權利分配合理，將列強制拆除，最快明年下半年執行。

新北市截至10月中，多元都更申請核准率僅58%，市長侯友宜（中）表示，會加速溝通效率。（記者周湘芸攝）

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