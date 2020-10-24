偽出國再添新玩法 華信航空首推7天6夜環台遊

環島旅遊不只鐵公路及郵輪，華信航空11月初將推7天6夜環島遊。（資料照，華信航空提供）

2020/10/24 05:30

天天入住五星級飯店

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續延燒，民眾無法出國旅遊，各航空公司紛紛推出上天空飛一圈的偽出國行程，或到離島體驗微出國旅行。華信航空首度推出7天6夜環台飛行旅遊，精選台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等台灣7大熱門旅遊目的地，每個城市都搭配五星級飯店，讓民眾體驗歐美式玩法，就像歐洲一次可玩3、4個國家一樣，預計每人2萬8888元起，下週三正式開賣，首發團預計11月初出發。

下週3開賣 11月初首發

華信航空表示，環台飛行遊中，每個城市都可出發，兩人即可成行，天天保證入住頂級五星級酒店，像是澎湖喜來登、台北晶華等，且安排專車機場接送，讓旅客打包好行李就能隨時出發。首發團開跑後，後續會常態性推出，每週都有固定飛行日。

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立榮推離島迎曙光

立榮航空與長汎旅遊最近也合作推出限定版的離島迎曙光行程，馬祖北竿深度慢活旅遊行程3天2夜、東莒迎曙光3天2夜等；立榮假期推出金門老兵召集令，2天1夜4200元起，還有冬季的台東舒心泡湯行程，2天1夜3500元起。

郵輪也有環島遊行程

看好民眾無法出國，但仍有許多年假要消化，對國內長天數旅遊行程需求勢必增加，除航空公司推環島旅遊行程外，郵輪也有環島旅遊行程。

雄獅旅遊從本週四起，陸續推出2天1夜至6天5夜的4種環島郵輪旅遊行程，像是基隆出發，停靠高雄、花蓮後再返回基隆的4天3夜行程，基隆出發停靠安平、澎湖、高雄、花蓮後返回基隆的6天5夜等。

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